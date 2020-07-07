Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 12 milyona yaklaşırken, can kaybı 543 bini, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 813 bini aştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
07.07.2020 22:15 | Son Güncelleme: 07.07.2020 22:21

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 12 milyona yaklaşırken, can kaybı 543 bini, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 813 bini aştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 3 milyon 63 bine, can kaybı 133 bin 484'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 337 bini geçti.

Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 643 bine, can kaybı 66 bin 93'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 72 bin 229 olarak kaldı. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'da Kovid-19 tespit edildi.

Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 23 bin 135 artarak 743 bin 481'e ulaştı, 20 bin 653 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 457 bin 45 kişinin iyileştiği bildirildi.

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 694 bin 230'a, can kaybı 10 bin 494'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 463 bin 880 oldu.

İspanya'da vaka sayısı 299 bin 210, can kaybı da 4 artarak 28 bin 392 olarak güncellendi.

İngiltere'de ise vaka sayısı 286 bin 349'a ulaşırken, 44 bin 391 kişi yaşamını yitirdi.

İran'da vaka sayısı 245 bin 688'e yükseldi, can kaybı 11 bin 931 oldu. Ülkede 207 bin kişi iyileşti.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinde bir düğüne katılan 200 kişiye Kovid-19 bulaştığı ve bunlardan 5'inin hayatını kaybettiği belirtildi.

İtalya'da can kaybı 30 artarak 34 bin 899'a, toplam vaka sayısı 241 bin 956'ya, iyileşenlerin sayısı 192 bin 815'e ulaştı.

Sırbistan'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Belçika, "riskli ülke" kategorisinde gördüğü ülkelerden dönenlere test yapılacağını ve bu kişilerin evde karantinaya tabi tutulacağını duyurdu.

Sırbistan'da son günlerde artan vaka ve ölü sayıları neticesinde Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yarın itibarıyla 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını ve hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Hükümet ayrıca Karadağ'dan gelenlere 14 günlük zorunlu karantina uygulama kararı aldı.

Karadağ'da tüm futbol müsabakaları askıya alınırken, vaka sayılarının arttığı 5 şehirde "salgın durumu" ilan edildi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde 191 kişide Kovid-19 tespit edilmesi üzerine zorunlu sebepler dışında 6 hafta süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Mısır'da salgın nedeniyle son 19 günde 27 doktor hayatını kaybetti, yaşamını yitiren doktor sayısı 100'e yükseldi.

Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle 2 yıl kamu personeli istihdamı yapılmayacağı bildirildi.

Gana'da Devlet Bakanı Yaw Osafo Mafo'da Kovid-19 tespit edildi.

Kaynak: AA

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