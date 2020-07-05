Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 11,5 milyona yaklaşırken can kaybı 535 bini, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 506 bini aştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
05.07.2020 22:23 | Son Güncelleme: 05.07.2020 22:26

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 11,5 milyona yaklaşırken can kaybı 535 bini, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 506 bini aştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 967 bine, can kaybı 132 bin 483'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 273 bini geçti.

Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 579 bine ulaşırken can kaybı 64 bin 383'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 978 bin 615 olarak açıklandı.

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 681 bin 251'e, can kaybı 10 bin 161'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 450 bin 750 oldu.

Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 23 bin 165 artarak 697 bin 69'a ulaşırken 19 bin 699 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 424 bin 885 kişinin iyileştiği bildirildi.

İtalya'da can kaybı 7 artarak 34 bin 861'e, toplam vaka sayısı 241 bin 611'e, iyileşenlerin sayısı 192 bin 108'e ulaştı.

İran'da vaka sayısı 240 bin 438'e yükselirken can kaybı 11 bin 571 oldu. Ülkede 201 bin 330 kişi iyileşti.

İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 163 olarak açıklanırken bu sayı salgının başından beri en yüksek seviye olarak bildirildi.

Filistin yönetimi, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle bir kez daha olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında mayıs ayında kaldırdığı bazı kısıtlamaları yeniden yürürlüğe soktu.

Son günlerde Kovid-19 vakalarının arttığı Kazakistan'da iki haftalık sıkı karantina tedbirleri yürürlüğe girdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte Kovid-19 vakasına rastlanmadı.

Kaynak: AA

Manşet

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