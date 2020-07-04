Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 11,3 milyonu geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 532 bine yaklaştı, 6,4 milyon kişi ise iyileşti.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
04.07.2020 22:35 | Son Güncelleme: 04.07.2020 22:38

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 11,3 milyonu geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 532 bine yaklaştı, 6,4 milyon kişi ise iyileşti.

Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 891 bin 380'e ulaşırken can kaybı ise 132 bin 112'ye yükseldi. Ülkedeki iyileşen sayısı ise 1 milyon 235 bini geçti.

Brezilya'da son 24 saatte 1290 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 63 bin 174'e, vaka sayısı da 42 bin 223 artarak 1 milyon 539 bin 81'e yükseldi.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimine bağlı 200 binden fazla kişinin yaşadığı Segria ilçesi, salgında görülen ikinci dalga dolayısıyla karantinaya alındı.

Portekiz ve ve İspanya hükümetleri, ülkelerinin stratejik öneme sahip ulusal hava yolu şirketlerini salgının yarattığı ekonomik krizden kurtarmak için harekete geçti.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 198'e, vaka sayısı ise 284 bin 900'e ulaştı. Ülkede Kovid-19 önlemlerindeki gevşeme adımları kapsamında restoranların ve barların yanı sıra kafeler, kuaförler, açık hava spor salonları, oyun parkları, sinemalar, müzeler, kütüphaneler ve galeriler yeniden hizmet vermeye başladı.

Kovid-19 kaynaklı can kayıpları Meksika'da 29 bin 843'e, Hindistan'da ise 18 bin 669'a çıktı.

Fransa'da salgının yönetimine ilişkin eski Başbakan Edouard Philippe, eski Sağlık Bakanları Olivier Veran ve Agnes Buzyn hakkında soruşturma açılacağı bildirildi.

Alman medyasında, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği'nin salgınla başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye için seyahat uyarısına devam etmesinin arkasında, sağlık endişeleri değil siyasi nedenler bulunduğu belirtilirken Türkiye'nin "çifte standart" suçlamasında haklı sebepleri olduğu kaydedildi.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 674 bin 515, ölü sayısı 10 bin 27'ye yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı 446 bin 879'a ulaştı.

Afrika kıtasında, virüs bulaşanların sayısı 450 bin 658'e, can kaybı ise 10 bin 920'ye çıktı.? Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakalarındaki günlük rakamlarda rekor artış yaşandı.

İran'da son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının 148 artışla 11 bin 408'e, toplam vaka sayısı ise 2 bin 449 artarak 237 bin 878'e yükseldi. Ülkede açık alanlar ve genel mekanlarda maske takmanın yarından itibaren zorunlu olacağı bildirildi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Ekonomi, Ticareti Kalkındırma ve Yoksulluğu Azaltma konusundaki özel temsilcisi Muhammed Yusuf Gazanfar, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Katar'ın BM Daimi Temsilcisi Aliya Ahmed bin Seyf Al Sani, uluslararası toplumun salgın ile meşgul olurken dünyanın farklı bölgelerindeki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturma çabalarını ihmal etmemesi gerektiğini belirtti.

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, salgının Irak'ın Kerkük kentinde etkisini giderek artırdığını ve kentteki sağlık sisteminin çöküşe doğru gittiğini duyurdu.

Avustralya'nın Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'da vaka artışının sürdüğünü aktararak kentte yürürlükte olan geçerli sebepler dışında sokağa çıkma yasağı uygulamasına 2 semtin daha dahil edildiğini söyledi.

Kaynak: AA

Manşet

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