Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 20 milyona yaklaşırken, can kaybı 521 bini, iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 106 bini aştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
02.07.2020 22:33 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:33

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 20 milyona yaklaşırken, can kaybı 521 bini, iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 106 bini aştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 807 bine, can kaybı 131 bin 150'ye ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 177 bini geçti.

Salgından en fazla etkilenen 2'nci ülke Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 476 bine ulaşırken, can kaybı 61 bin 314'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 916 bin 147 olarak açıklandı.

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 661 bin 165'e, can kaybı 9 bin 683'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 428 bin 978 oldu.

Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 21 bin 371 artarak 626 bin 591'e ulaşırken, 18 bin 226 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 379 bin 786 kişinin iyileştiği bildirildi.

İspanya'da toplam vaka sayısı 297 bin 183'e çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artarak 28 bin 368 olarak güncellendi.

İtalya'da can kaybı 30 artarak 34 bin 818'e, toplam vaka sayısı 240 bin 961'e, iyileşenlerin sayısı 191 bin 83'e ulaştı.

Fransa'da ise vaka sayısı 166 bin 378'e yükselirken, can kaybı 14 artarak 29 bin 875 oldu. Ülkede 76 bin 802 kişi iyileşti.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı istifa etti

Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanı Philippe Goffin, Avrupa Birliği'nin (AB) 1 Temmuz'dan itibaren 14 ülkeye seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını önermesine rağmen ülkenin dış sınırlarının 7 Temmuz'a kadar kapalı tutulacağını bildirdi.

Avrupa'da virüsün en son bulaştığı ülke Karadağ'da ise vaka sayılarının yükseldiği Gusinje ve Berane şehirlerinde yerel saat ile 18.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Kovid-19 vakalarındaki artışın sürmesi üzerine virüsün yoğun olarak görüldüğü semtlerde yaklaşık bir ay sürecek geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı başladı.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı David Clark, ülkede salgına karşı alınan bazı önlemleri ihlal ettiği ve aksaklıklarda sorumluluk almadığı gerekçesiyle gelen tepkiler üzerine istifa etti.

Teniste erkekler 1 numarası Sırp Novak Djokovic ve eşi, 10 gün önce Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da kendilerini karantinaya almalarının ardından bugün yapılan test sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.

Salgında ikinci dalga etkisine giren İsrail'de, günlük vaka sayısı ilk kez 1000'e yaklaşırken, aktif vakalardaki sert yükseliş de devam etti.

Nijerya'da, uçuşlara kapatılan havaalanları 11 ve 15 Temmuz'da yeniden faaliyete geçiyor.

Esvatini'de salgın tedbirleri kapsamında 2 ay süreyle alkol üretimi ve satışının durdurulduğu bildirildi.

Ukrayna'da, Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi kapsamında belirlenen kurallara uyulması şartıyla sinemalar açıldı. Sinemaların saat 22.00'ye kadar çalışacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip ilk virüsü kapana para ödülü veriyorlar Haber
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip ilk virüsü kapana para ödülü veriyorlar
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti Haber
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi Haber
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı Haber
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu Haber
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor Haber
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı
20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı
Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü
Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi
ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu
ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Halife Hafter Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Buse Varol Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Falcao Ali Koç Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Karar Ankara Temmuz Ozan Güven
Şu an buradasınız: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 22:36:40. #1.15#
title