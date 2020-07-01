Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 10,7 milyonu geçerken, 516 bin kişi hayatını kaybetti, 5,8 milyon kişi ise iyileşti.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek...
01.07.2020 22:19 | Son Güncelleme: 01.07.2020 22:19

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 10,7 milyonu geçerken, 516 bin kişi hayatını kaybetti, 5,8 milyon kişi ise iyileşti.

Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 750 bine ulaşırken, can kaybı ise 130 bini geçti. Ülkedeki iyileşen sayısı ise 1 milyon 146 bine çıktı.

ABD ile Meksika sınırındaki bir çadır kampında yaşayan göçmenler arasında ilk kez Kovid-19'a rastlandığı bildirildi.

Başkanlık için yarışan Demokrat aday Joe Biden, salgın sırasında seçim mitingleri yapmayacağını açıkladı.

ABD'nin, Kovid-19 tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı ilaca ait tüm stokları satın aldığı iddia edildi.

Brezilya'daki vaka sayısı 1 milyon 425 bini aşarken, can kaybı da 60 bine ulaştı. Ülkede bugüne kadar 790 bin kişi sağlığına kavuştu.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43 bin 906'ya, vaka sayısı ise 313 bin 483'e ulaştı.

İtalya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 788'e yükselirken, vaka sayısı da 240 bin 760 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 190 bin 717 olarak açıklandı.

Kovid-19 kaynaklı can kayıpları İspanya'da 28 bin 363'e, Fransa'da 29 bin 861'e, Meksika'da ise 27 bin 769'a çıktı.

İspanya-Portekiz sınırı törenle açıldı

Salgın nedeniyle 17 Mart'tan beri kapalı olan İspanya-Portekiz kara sınırı, iki ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı törenle yeniden açıldı.

Avusturya, vaka sayılarının Batı Balkan ülkelerinde yeniden artış göstermesi üzerine bu ülkelere seyahat uyarısını en yüksek seviyeye çıkardı.

Belçika'da kafe ve restoranlarda 15 kişinin bir araya gelmesine, kapalı alanlarda 200, açık alanlarda ise 400 kişilik konser verilmesine, dini hizmetler, törenler, düğünler ve cenazelerin 200 kişiyle yapılmasına izin verildi.

İsviçre merkezli Press Emblem Campaign (PEC), mart başından beri 35 ülkede en az 186 gazetecinin Kovid-19 nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg'da forma giyen futbolcularda virüs tespit edilmesi nedeniyle takımın bugün Ural ile yapacağı maç ertelendi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelere Kovid-19 salgınından en kısa zamanda kurtulmak için "kapsamlı mücadele" çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), salgınla mücadele kapsamında 90 gün küresel insani ateşkes talebi kararını kabul etti.

Afrika'daki can kaybı 10 bini geçti

Afrika kıtasında, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti.

İsrail'de son 24 saatte 859 kişide daha virüs tespit edilirken, bu sayının şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı olduğu bildirildi.

Filistin Yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinin, vakalardaki artış nedeniyle bir kez daha giriş ve çıkışlara kapatıldığını duyurdu.

Son 24 saatte 141 kişinin daha hayatını kaybettiği İran'da, başkent Tahran'da hastaneye yatırılanların sayısında ciddi artış olduğu bildirildi.

Tayland'da mart ortasından bu yana kapalı olan okulların ve eğlence mekanlarının açılmasına izin verildi.

Filipinler'de Cebu şehri ile başkent Manila ve çevresinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle mevcut karantina uygulaması 15 gün daha uzatıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bar ve gece kulüplerinin faaliyeti durdurulup toplu ulaşım hizmetleri sınırlandırılırken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de restoran, eğlence merkezleri ve sinemaların çalışma saatleri kısaltıldı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz Haber
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam...
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı Haber
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında Haber
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor Haber
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak Haber
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu Haber
Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, 'Yeni dönemde okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Teknik direktör konusunda bir kişiye odaklandık
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Teknik direktör konusunda bir kişiye odaklandık
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
İkinci el cep telefonu ve bilgisayar satışlarına standart geliyor
İkinci el cep telefonu ve bilgisayar satışlarına standart geliyor
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti
Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti
Asker uğurlamasında yaşananlar pes dedirtti! Yolu kesip silahla havaya ateş ettiler
Asker uğurlamasında yaşananlar pes dedirtti! Yolu kesip silahla havaya ateş ettiler
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
Yunan basını yazdı: Türkiye 100 yıl sonra yeniden bölgesel güç haline geldi
Yunan basını yazdı: Türkiye 100 yıl sonra yeniden bölgesel güç haline geldi
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Süleyman Soylu Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Demet Özdemir Zehra Çilingiroğlu
Spor Alper Ulusoy Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hikmet Karaman Ivan Obradovic
Daha Fazla Twitter Futbolcu Ak Parti Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 22:22:53. #1.15#
title