Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 9,6 milyona ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 487 bine, iyileşenlerin sayısı ise 5,2 milyona yükseldi.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
25.06.2020 22:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 22:30

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 9,6 milyona ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 487 bine, iyileşenlerin sayısı ise 5,2 milyona yükseldi.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ülke olmaya devam eden ABD'de vaka sayısı 2,5 milyona yaklaşırken, can kaybı 124 bin 500'e, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bine ulaştı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Sacramento Kings'te forma giyen Alex Len ve Jabari Parker'ın Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Brezilya'daki vaka sayısı 1,2 milyonu geçerken, can kaybı 54 bin 400'ü, iyileşen sayısı ise 649 bin 900'ü aştı.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE), mayıs ayında ülkede 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıkladı.

İngiltere'de salgından ölenlerin sayısı 42 bin 230'a yükselirken, vaka sayısı 307 bin 980'e ulaştı.

İngiliz posta servisi Royal Mail, şirketin yönetim pozisyonlarında çalışan 2 bin kişinin Kovid-19 salgınının etkileri nedeniyle işten çıkarılacağını açıkladı.

İtalya'da ise virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 678'e, vaka sayısı ise 239 bin 706'ya ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 186 bin 725 olarak açıklandı.

Caserta kentinde daha çok göçmenlerin kaldığı Mandragone beldesinde 50 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle uygulanan karantinaya tepki gösteren semt sakinleri ayaklandı. Bölgesel yönetim, bir askeri birliği, olayları kontrol altına alması için bölgeye gönderdi.

Malaga'daki bir göçmen merkezinde 80'den fazla kişide virüs tespit edildi

Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 752'ye, virüs bulaşanların sayısı 198 bin 824'e ulaştı. Ülkedeki iyileşen sayısı ise 75 bin 351'e yükseldi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle son bir haftada 10 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıklayarak, toplam ölü sayısını 28 bin 330 olarak güncelledi.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Malaga kentindeki bir göçmen merkezinde 80'den fazla kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Rusya'daki vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 113 artarak 613 bin 994'e çıkarken, can kaybı da 92 artışla 8 bin 605 oldu. Ülkedeki iyileşen sayısı da 375 bin 164 olarak açıklandı.

Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde OHAL ilan edildi

Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun olduğu Sancak bölgesinde vaka sayıları artarken, bölgenin en büyük şehri Novi Pazar'da OHAL ilan edildi. Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

Kazakistan'da daha önce Kovid-19'a yakalanan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov görevinden alındı, yerine yardımcısı Aleksey Tsoy getirildi. Vaka sayısının artmaya devam ettiği ülkede, işletmelere uzaktan çalışmaya geçme çağrısı yapıldı.

Ukrayna Hükümeti, ülkeye giriş yapanlar için 14 gün karantinada bulunma zorunluluğunu kaldırdı.

Togo'da Kovid-19 nedeniyle ara verilen eğitimin kısmen yeniden başlamasının ardından 5 öğrencide Kovid-19 tespit edildi.

Belçika'nın Anvers kentindeki limanda bir gemi karantinaya alındı. Gemi mürettebatında çok sayıda kişide virüs tespit edilmesinin ardından Malta bayraklı Minerva Oceania gemisinin 1 Temmuz'a kadar karantinada tutulacağı bildirildi.

İran'daki can kaybı 10 bini geçti

İran'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 130'a, vaka sayısı da 215 bin 96'ya çıktı.

Avustralya'nın ulusal hava yolu şirketi Qantas, salgının etkilerinden kurtulmak amacıyla çoğunluğu uluslararası hizmet birimlerinden olmak üzere 6 bin personeli işten çıkaracağını açıkladı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı.

FIFA, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla 1,5 milyar dolarlık destek paketi açıkladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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