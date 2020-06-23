Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 9 milyon 270 bini ve can kaybı 476 bini aşarken, iyileşen sayısı ise 5 milyona yaklaştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
23.06.2020 21:47 | Son Güncelleme: 23.06.2020 21:50

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 9 milyon 270 bini ve can kaybı 476 bini aşarken, iyileşen sayısı ise 5 milyona yaklaştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 404 bine, can kaybı 123 bin 126'ya ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti.

Salgından en fazla etkilenen 2'nci ülke Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 117 bine ulaşırken, can kaybı 51 bin 502'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 594 bin 104 olarak açıklandı.

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 599 bin 705'e, can kaybı 8 bin 359'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı 356 bin 429 oldu.

Başkent Moskova'da tedbirlerin gevşetilmesi kararları dahilinde daha önce sadece teras ve verandalarda hizmete başlayan restoran ve kafeler bugünden itibaren tamamen açıldı.

Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının hızla yükseldiği Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 15 bin 380 artarak 455 bin 830'a ulaşırken, 14 bin 483 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 258 bin 523 kişinin iyileştiği bildirildi.

İngiltere, 4 Temmuz'da önlemleri büyük oranda kaldırıyor

İngiltere'de ölenlerin sayısı 42 bin 927'ye, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 306 bin 210'a yükseldi.

Başbakan Boris Johnson, salgın önlemlerindeki gevşeme adımları kapsamında 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağını duyurdu.

İspanya'da toplam vaka sayısı 293 bin 832'ye çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 28 bin 325 olarak güncellendi.

Aragon özerk bölgesinin Huesca kentindeki üç küçük yerleşim yerinde kademeli normalleşme sürecindeki tedbirlerde eskiye dönüş yapılırken, bu Kovid-19'la mücadelede İspanya'da bir ilk oldu.

İtalya'da ise can kaybı 34 bin 675'e, toplam vaka sayısı 238 bin 833'e, iyileşenlerin sayısı 184 bin 585'e ulaştı.

Fransa'da can kaybı 29 bin 720'ye yükselirken, vaka sayısı 161 bin 267, iyileşen sayısı da 74 bin 871 olarak açıklandı.

Sırp tenisçi Djokovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Almanya'nın Gütersloh kentindeki bir et fabrikasında vakaların artması sebebiyle bölgede yeniden mart ayında alınan tedbirlere dönüldü.

Teniste erkekler dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tur'un 3-4 Temmuz'da yapılması planlanan Bosna Hersek ayağı da iptal edildi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia, bu yıl hac ibadetinin son derece sınırlı sayıyla gerçekleştirileceğini, hacı adaylarının 10 binden az olmasının beklendiğini belirtti.

Ukrayna, Kovid-19 salgını sürecinin kötüleşmesi nedeniyle 14 bölgenin virüse karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi için hazır olmadığını bildirdi.

Liberya'da, salgınla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 1 ay daha uzatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı Haber
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor Haber
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu
İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu
Tüfekle selfie çekmek isteyen genç kız, başından ağır yaralandı
Tüfekle selfie çekmek isteyen genç kız, başından ağır yaralandı
Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadının kurtarılma anı kamerada
Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadının kurtarılma anı kamerada
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Cansız bedeni bulunan gencin, kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
Cansız bedeni bulunan gencin, kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Çanakkale Köprüsü'nün ayağına yıldırım düştü, o anlar kameralara yansıdı
Çanakkale Köprüsü'nün ayağına yıldırım düştü, o anlar kameralara yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Yılmaz Vural Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Su Sel Esenyurt Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 21:53:34. #1.15#
title