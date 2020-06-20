Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 8 milyon 859 bini, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 717 bini aştı, can kaybı 465 bine yaklaştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
20.06.2020 23:13 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:13

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 8 milyon 859 bini, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 717 bini aştı, can kaybı 465 bine yaklaştı.

En çok can kaybının görüldüğü ülke olan ABD'de vaka sayısı 2 milyon 298 bin 108'e yükselirken can kaybı 121 bin 424'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 956 bini aştı.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, vaka sayısı 54 bin 771 artarak 1 milyon 32 bin 913'e, can kaybı ise 1206 artarak 48 bin 954'e çıktı.

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 576 bin 952'ye, can kaybı 8 bin 2'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısı 334 bin 592 oldu.

Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının hızla yükseldiği Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 14 bin 516 artarak 395 bin 48'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 12 bin 948'e çıktı. Ülkede iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 120 artışla 213 bin 831'e ulaştı.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 42 bin 589'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 303 bin 110'a yükseldi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, son bir haftada 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak toplam ölü sayısını 28 bin 322 olarak güncelledi. Vaka sayısının ise 134 artarak 245 bin 938'e yükseldiği bilgisini verdi.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin, salgına önlem olarak 14 Mart'ta ilan ettiği olağanüstü hal (OHAL) 98 gün sonra bu gece yarısı sona ererken meslektaşlarını kurban veren sağlık çalışanları ülke genelinde eylem düzenledi.

İtalya'da ise can kaybı 34 bin 610'a, toplam vaka sayısı 238 bin 275'e, iyileşenlerin sayısı 182 bin 453'e ulaştı.

Fransa genelindeki stadyumlara, 11 Temmuz'dan itibaren kademeli olarak seyirci alınmasına karar verildi.

Almanya'nın Gütersloh kentinde bulunan Tönnies et fabrikasında 1029 işçinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Çin'de salgın nedeniyle askıya alınan basketbol ligi, yaklaşık 5 aylık aranın ardından yeniden başladı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil ve Nablus kentlerinin, vaka sayılarındaki artış nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığını duyurdu.

Kanada'da, Air Canada, WestJet ve Porter Havayollarının da aralarında bulunduğu ulaşım, finans, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren 27 şirket, Başbakan Justin Trudeau ve eyalet başbakanlarına ortak bir açık mektup yazarak, ekonominin düzelmesi için hava yolu taşımacılığındaki kısıtlamaların gevşetilmesini istedi.

Meksika'da Nayarit eyaletine bağlı Acaponeta kentinin Belediye Başkanı Jose Humberto Arellano Nunez, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüs tedbirleri kapsamında vakaların yüksek olduğu ve gerekli görülen yerlerde maske kullanımının zorunlu olacağını söyledi.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), mart ortasından bu yana, yaklaşık 600 hemşire ya da hasta bakıcının hastaneye kaldırıldığını ve bunun hastaneye kaldırılan Kovid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 7'sine tekabül ettiğini açıkladı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sokağa çıkma kısıtlaması devreye girdi. Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülkede hafta sonu toplu taşıma araçlarının hizmet vermeyeceğini açıklarken, Bişkek Belediye Başkanı Aziz Surakmatov'un da virüse yakalandığı belirtildi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde hafifletilen tedbirler vaka sayılarındaki artışın sürmesi nedeniyle yeniden sıkılaştırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi Haber
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Haber
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi Haber
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'in 'Kıyma makinesi' tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'in "Kıyma makinesi" tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı
Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Donald Trump Halife Hafter Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Serdar Aziz Caner Erkin Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Nihat Özdemir
Daha Fazla Su Lgs Kaza Bodrum
Şu an buradasınız: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 23:16:40. #1.15#
title