Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 8 milyon 200 bini, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 273 bini, can kaybı 443 bini aştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
16.06.2020 22:31 | Son Güncelleme: 16.06.2020 22:34

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 8 milyon 200 bini, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 273 bini, can kaybı 443 bini aştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 197 bine yükselirken, can kaybı 118 bin 789'a ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 892 bini geçti.

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin verildiği Oscar gecesi, ABD'de devam eden salgın nedeniyle 25 Nisan 2021'e ertelendi.

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Müslüman milletvekili Ilhan Omar'ın babası Nur Omar Mohamed, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 904 bin 734'e, can kaybı 44 bin 657'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 464 bin 774 olarak açıklandı.

Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 545 bin 458'e, can kaybı 7 bin 284'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı 294 bin 306 oldu.

Başkent Moskova'da restoran ile kafeler bugün itibarıyla veranda ve teraslarında hizmet vermeye başladı. Kütüphaneler, emlakçılar, reklam ajansları ve danışmanlık firmaları açıldı.

Almanya'da 369 hane karantina altına alındı

Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının hızla yükseldiği Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 10 bin 180 artarak 353 bin 206'ya ulaşırken, 11 bin 888 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 187 bin 356 kişinin iyileştiği bildirildi.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 41 bin 969'a, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 298 bin 136'ya yükseldi.

İspanya'da toplam vaka sayısı 291 bin 408'e çıkarken, son 24 saatte can kaybı yaşanmayan ülkede ölü sayısı 27 bin 136'da kaldı. İspanya'da son 10 gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

İtalya'da ise can kaybı 34 bin 405'e, toplam vaka sayısı 237 bin 500'e, iyileşenlerin sayısı 178 bin 526'ya ulaştı.

Fransa'da can kaybı 29 bin 547'ye yükselirken, vaka sayısı 157 bin 716, iyileşen sayısı da dünden bu yana değişmeyerek 73 bin 335 olarak açıklandı.

Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech, "CoronaVac" adını verdiği aşı adayı için yürüttüğü 1. ve 2. aşama klinik denemelerden olumlu sonuç aldığını açıkladı. Başkent Pekin'de toptan gıda pazarı Şinfadi kaynaklı vakaların artması nedeniyle kentteki alarm seviyesi yükseltilerek tüm okullarda eğitime ara verildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Kovid-19 önlemleri kapsamında 369 hanenin karantinaya alındığı bildirildi.

Cezayir'de camiler açılmayacak

Gana'da, salgınla mücadele için 8 bin sağlık personeli istihdam edileceği belirtildi.

Zimbabve'de Kovid-19 salgınına karşı oruç tutuldu, dua edildi.

Benin'de bir milletvekilinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Filipinler'in güneyindeki Cebu kenti, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeniden karantina altına alındı.

Salgın nedeniyle kontrollü sosyal hayatın yaşandığı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "plaj sezonu" açıldı.

Singapur'da yeni normale geçişin ikinci aşamasının 19 Haziran'dan itibaren başlayacağı kaydedildi.

Kovid-19'a yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Elena Zelenskaya hastaneye kaldırıldı.

Cezayir Fetva Kurumu, salgın tedbirleri kapsamında kapatılan camilerin yeniden açılması için henüz şartların uygun olmadığını bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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