Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 4 milyona ulaşırken, can kaybı da 430 bini geçti.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
13.06.2020 22:51 | Son Güncelleme: 13.06.2020 23:30

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 4 milyona ulaşırken, can kaybı da 430 bini geçti.

En çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam eden ABD'de vaka sayısı 2 milyon 133 bine yükselirken, hayatını kaybeden kişi sayısı da 117 bini aştı. Ülkedeki iyileşen kişi sayısı ise 846 bine ulaştı.

Son 24 saatte 909 kişinin daha yaşamını yitirdiği Brezilya'da can kaybı 42 bini geçti. Brezilya, ABD'den sonra dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün yaşandığı ülke oldu. Brezilya'daki vaka sayısı 832 bine çıkarken, iyileşen sayısı da 427 bini buldu.

Brezilya'da mezarlıklarda yer açılması için eski mezarlardan ölülerin kalıntılarının çıkartılarak konteynerlerde saklanacağı belirtildi.

İngiltere'de vaka sayısı 294 bin 375'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 41 bin 662'ye ulaştı.

İtalya'daki vaka sayısı 236 bin 651'e, can kaybı ise 34 bin 301'e çıkarken, bugüne kadar toplam 174 bin 865 kişi yeniden sağlığına kavuştu.

İspanya Sağlık Bakanlığı son bir haftada hayatlarını kaybedenlerin sayısının 27 olduğunu açıklasa da salgında hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısını son altı gündür değiştirmeyerek 27 bin 136'da bıraktı.

Avrupa'da 4 ülke Kovid-19 aşısı için ittifak oluşturdu

Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda, tüm AB ülke vatandaşları için aşı sağlanması konusunda ittifak oluşturdu. Bu dört ülkenin Astrazeneca şirketiyle Kovid-19'a karşı 300 milyondan fazla aşı dozunu almak için sözleşme yaptığı ve bunların AB ülkelerinde nüfus sayısına göre dağıtılacağı açıklandı.

Fransa, Avrupa içi sınırlarını 15 Haziran'da, Avrupa dışı sınırlarını ise kademeli olarak 1 Temmuz'da açacağını duyurdu.

Meksika'da bazı eyaletlerde otel, restoran ve fabrikaların açılmasına izin verildi.

Kanada'nın Ontario eyaletinde salgın nedeniyle kapatılan ibadethanelerin yeniden açılmasıyla cami ve mescitlerde ilk cuma namazı kılındı.

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, ülkede Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle virüsle mücadelede ordunun destek sağlamasını öngören kararnameyi imzaladı.

İran Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Huzistan eyaletinin yanı sıra Hürmüzgan, Rezevi Horasanı ve Buşehr'in "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kovid-19 ile mücadele için alınan tedbirler ve sosyal mesafe kurallarına uyma oranının hazirandan itibaren yüzde 20'ye indiğine dikkati çekerek, halkın sağlığı tehlikeye girerse kısıtlamaların tekrar getirileceğini söyledi.

Çin'de önceki gün 3 çalışanında Kovid-19'a rastlanılan başkent Pekin'in en büyük toptan satış pazarı kapatıldı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda salgın nedeniyle podyum seremonisi kaldırıldı.

İsrail'de başbakanlık konutunda görevli 3 korumanın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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