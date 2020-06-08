Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında konuşuyor

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 milyon 153 bini, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 494 bini, can kaybı ise 407 bini aştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
08.06.2020 21:53 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:56

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 milyon 153 bini, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 494 bini, can kaybı ise 407 bini aştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 15 bine yükselirken, can kaybı 113 bine yaklaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 765 bini geçti.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 694 bin 116'ya, can kaybı 37 bin 312'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise dünden bu yana değişmeyerek 302 bin 84'te kaldı.

Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 476 bin 658'e, can kaybı 5 bin 971'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı 230 bin 688 oldu.

İspanya'da toplam vaka sayısı 288 bin 797'ye çıkarken, son 24 saatte hiç can kaybı yaşanmayan ülkede ölüm sayısı 27 bin 136'da kaldı.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 40 bin 597'ye, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 287 bin 797'ye yükseldi. Ülkede, bugünden itibaren yurt dışından gelenlere 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alma zorunluluğu getirildi.

İtalya'da ise can kaybı 33 bin 964'e, toplam vaka sayısı 235 bin 278'e, iyileşenlerin sayısı da 166 bin 584'e ulaştı.

Fransa'da can kaybı 29 bin 209'a yükselirken, vaka sayısı 154 bin 188, iyileşen kişi sayısı da 71 bin 62 olarak açıklandı.

Yunanistan'daki sığınmacı kamplarında karantina süresi uzatıldı

İran'da ise can kaybı son 24 saatte 70 artarak 8 bin 351'e yükseldi. Vaka sayısının da 2 bin 43 artarak 173 bin 832'ye ulaştığı ülkede, 136 bin 360 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle kapatılan İran ile Irak arasındaki Mehran Sınır Kapısı yeniden açıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'in yanı sıra birçok şehirde, ABD'de polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd için düzenlenen protestoların ardından, Belçikalı uzmanlar, Kovid-19'un yayılma hızının artabileceğine ilişkin uyarı yaptı.

Belçika'da ayrıca, salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde, toplu ibadete ara verilen camilerin bir kısmı yeniden açıldı.

Danimarka'da en fazla 10 kişinin bir araya gelmemesi yönündeki kural 50 kişiye çıkarıldı.

Yunanistan'da Kovid-19 önlemleri kapsamında ülkedeki tüm kimlik ve kayıt işlemlerinin yapıldığı sığınmacı kamplarında karantina süresinin iki hafta daha uzatıldığı bildirildi.

Irak'ta bir Türkmen köyü karantinaya alındı

Güney Kore'de koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilen okullarda, kademeli olarak açılışın son aşaması tamamlandı.

Eski Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi Kovid-19'a yakalandı.

Hindistan'ın birçok eyaletinde, vaka sayısındaki artışa rağmen restoranlar, alışveriş merkezleri ve ibadet yerleri yeniden açıldı.

Gürcistan'da otel ve restoranlar ile döviz büroları açıldı, toplu ulaşım araçları ile şehirler arası seyahatlere izin verildi.

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinin en kalabalık Türkmen köyü, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı.

Afrika'da Kovid-19 vakalarının en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika'da, ülke çapında eğitime yeniden başlandı.

Kırgızistan ve Özbekistan'da camiler ibadete açıldı

Kırgızistan'da 21 Mart'tan beri kapalı olan camiler, bugün yeniden ibadete açılırken, Özbekistan'da da 16 Mart'tan itibaren kapalı olan camiler cemaatle buluştu.

Malezya'da, 10 Haziran'dan itibaren başlayacak normalleşme süreci kapsamında spor salonlarının, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmek kaydıyla yeniden açılacağı açıklandı.

Batı Afrika ülkesi Gine'de, Sağlık Bakanı Remy Lamah'ta Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

1 Haziran'da kendisinin ve ailesinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iyileştiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak Haber
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı Haber
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı Haber
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Haber
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Haber
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı
Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında
Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek
Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Kağıt toplayıcı erkek çocuğu istismar eden zanlı, esnafın dikkatinden kaçamadı
Kağıt toplayıcı erkek çocuğu istismar eden zanlı, esnafın dikkatinden kaçamadı
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Fahrettin Koca Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Simge Sağın Acun Ilıcalı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Jose Sosa Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Galatasaray
Şu an buradasınız: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 22:17:06. #1.15#
title