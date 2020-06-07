Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 milyonu, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 440 bini, can kaybı ise 403 bini aştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
07.06.2020 22:47 | Son Güncelleme: 07.06.2020 22:47

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 milyonu, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 440 bini, can kaybı ise 403 bini aştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 998 bine yükselirken, can kaybı 112 bini geçti. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 753 bine yaklaştı.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 678 bin 360'a, can kaybı 36 bin 78'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 302 bin 84 olarak açıklandı.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, eyaletlerin Sağlık Bakanlığına bildirdiği salgına ilişkin vaka rakamlarının çarpıtıldığını bildirdi.

Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 467 bin 673'e, can kaybı 5 bin 859'a ulaştı. İyileşenlerin sayısı 226 bin 731 oldu.

Rusya'nın, 15 Temmuz itibarıyla 15 ülkeye uluslararası uçuşları tekrar başlatmayı planladığı bildirildi.

İspanya'da toplam vaka sayısı 288 bin 630'a çıkarken, son 24 saatte can kaybı 1 artarak 27 bin 136'ya ulaştı.

Belçika'da yarın normalleşmenin 3. aşaması başlatılacak

İngiltere'de ölenlerin sayısı 40 bin 542'ye, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 286 bin 194'e yükseldi.

İtalya'da ise can kaybı 33 bin 899'a, toplam vaka sayısı 234 bin 998'e, iyileşenlerin sayısı da 165 bin 837'ye ulaştı.

Fransa'da can kaybı 29 bin 155'e yükselirken, vaka sayısı 153 bin 977, iyileşen kişi sayısı da 70 bin 842 olarak açıklandı.

İran'da ise can kaybı son 24 saatte 72 artarak 8 bin 281'e yükseldi. Vaka sayısının da 2 bin 364 artarak 171 bin 789'a ulaştığı ülkede, 134 bin 349 kişi iyileşti.

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, yarın normalleşme sürecinin 3. aşaması başlatılacak. Bu çerçevede oteller, kafe, restoran ve barlar 1,5 metre mesafenin korunması koşuluyla ve masa başına en fazla 10 kişi düşecek şekilde tekrar açılabilecek.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Berik Uali, Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını ve hastanede gözetim atlında olduğunu açıkladı.

Ermenistan'da son 24 saatte tespit edilen 766 yeni vakayla Kovid-19 salgınında "şimdiye kadarki en yüksek günlük rakam" kayıtlara geçti.

Cuma namazları sadece Malezya vatandaşlarına serbest

Malezya hükümeti, Kovid-19 tedbirlerinin 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak kaldırılıp, normalleşmenin başlayacağını duyurdu. Normalleşme döneminde ülkede cuma namazına müsaade edilen camilerde, sadece Malezya vatandaşlarının cemaate katılabileceği açıkladı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan Delhi Ulusal Başkent Bölgesi Başbakanı Arwind Kejriwal, salgın bitene kadar hükümete bağlı hastanelerin sadece başkent sakinlerine hizmet vereceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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