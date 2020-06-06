Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelindeki can kaybı 400 bini geçti, virüs bulaşanların sayısı 6 milyon 920 bine ulaştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
06.06.2020 21:43 | Son Güncelleme: 06.06.2020 21:43

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelindeki can kaybı 400 bini geçti, virüs bulaşanların sayısı 6 milyon 920 bine ulaştı.

Salgından en fazla etkilenen ABD'deki vaka sayısı 1 milyon 976 bine yükselirken ölenlerin sayısı 111 bin 688'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 739 bini aştı.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 465'e, vaka sayısı 284 bin 868'e ulaştı.

İtalya'da ölenlerin sayısı 33 bin 846'ya, vaka sayısı 234 bin 801'e çıktı, iyileşenlerin sayısı 165 bin 78 olarak açıklandı.

İtalya'daki farklı gruplar, hükümetin Kovid-19 salgını sürecinde ekonomiyi toparlayamamasını protesto etti.

Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar, salgın tedbirleri kapsamında kapattıkları İtalya sınırını 15 Haziran'da açabileceklerini söyledi.

İspanya'nın tanınmış müzeleri kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı

İspanya'daki can kaybı 27 bin 135'e, toplam vaka sayısı 240 bin 310'a yükseldi.

Ülkede sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğuna uymayanlara 100 avroya kadar para cezası verileceği açıklandı.

Salgın nedeniyle 84 gündür kapalı olan İspanya'nın en ünlü müzeleri, kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

Azerbaycan'da tespit edilen 379 yeni vakayla salgında son 24 saatte "şimdiye kadarki en yüksek günlük rakama" ulaşıldı. Toplam vaka sayısı 7 bin 239'a, can kaybı ise 84'e yükseldi.

Kovid-19 salgınına karşı hafta sonu yürürlüğe giren tam sokağa çıkma yasağı uygulamasının ilk gününde başkent Bakü sokakları boş kaldı.

Pakistan'da 3 milyon kişi işsiz kalabilir

Endonezya'da vaka sayısı 993 artarak 30 bin 514'e yükselirken, virüsün ülkede ilk tespit edildiği "2 Mart'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı"na ulaşıldı. Ülkedeki can kaybı ise 1801'e çıktı.

İran'daki can kaybı 8 bin 209'a, vaka sayısı 169 bin 425'e ulaşırken, Irak sınırındaki Huzistan eyaleti "kırmızı bölge" ilan edildi.

Rusya'da vaka sayısı 458 bin 689'a, can kaybı ise 5 bin 725'e yükseldi, iyileşen sayısı 221 bin 388 olarak açıklandı.

Pakistan'daki can kaybı 97 artarak 1935'e yükselirken "salgının başından beri en yüksek günlük can kaybının" yaşandığı bildirildi. Vaka sayısının 93 bin 983'e çıktığı ülkede, 3 milyon kişinin salgının oluşturduğu şartlar nedeniyle işsiz kalabileceği açıklandı.

Brezilya'daki vaka sayısı 651 bin 980'e, can kaybı ise 35 bin 211'e yükseldi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) "ideolojik taraf" olmakla suçladı ve ülkesinin bu organizasyondan çekilebileceğini duyurdu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Haber
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit...
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı Haber
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin Haber
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini...
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Haber
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı
Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı
Tarlasını süre yaşlı adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Tarlasını süre yaşlı adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Günlük burç yorumları 6 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi
Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı...
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
Simge 'Çocuğu var' iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık
Simge "Çocuğu var" iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Halife Hafter Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Beyazıt Öztürk Şahan Gökbakar
Spor Falcao Mete Gazoz Metin Oktay Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Anne Haziran Malatya
Şu an buradasınız: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 21:46:15. #1.14#
title