Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı da 3,3 milyonu geçti.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
05.06.2020 21:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:41

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı da 3,3 milyonu geçti.

Salgının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de can kaybı 110 bin 600'e, vaka sayısı 1 milyon 936 bine çıkarken, iyileşen sayısı da 713 bini geçti.

Avrupa'da en fazla can kaybının yaşandığı İngiltere'de ise hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 357 artarak 40 bin 261'e, vaka sayısı ise 1650 artarak 283 bin 311'e çıktı.

17 Haziran'da yeniden başlayacak İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık maç programı belli oldu.

İtalya'daki can kaybı 33 bin 774'e, vaka sayısı ise 234 bin 531'e ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 163 bin 781'e yükseldi. Son 24 saatte ülke genelindeki kaydedilen 518 yeni vakadan 402'sinin Lombardiya'dan olması dikkati çekti.

"Fransa'da salgın kontrol altına alındı"

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 111'e, vaka sayısı ise 190 bin 460'a çıkarken, iyileşenlerin sayısı 70 bin 504 olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurduğu Bilim Kurulunun Başkanı Jean-François Delfraissy, ülkede salgının kontrol altına alındığını, günlük vaka artışının önemli ölçüde azaldığını ifade etti.

İspanya'daki can kaybı 1 artışla 27 bin 134'e çıkarken, PCR testlerine göre vaka sayısının 240 bin 978'e çıktığı bildirildi.

AB ülkeleri arasında Kovid-19'dan en fazla etkilenen İtalya ve İspanya, turizmi canlandırmak için başlayan sınırların yeniden açılma sürecinin AB içinde ortak yürütülmesi çağrısında bulundu.

Irak, Azerbaycan ve Hindistan'da günlük vaka sayısında rekor

Irak'ta son 24 saatte 1006 yeni vaka tespit edilmesiyle ülkede salgının görüldüğü günden bu yana, "bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına" ulaşıldı.

Hindistan'da da 9 bin 851 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 226 bin 779'a, toplam can kaybı 6 bin 348'e ulaştı. Günlük vaka artışında yeni rekor kaydedildi.

Azerbaycan'da tespit edilen 338 yeni vakayla salgında şimdiye kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıldı. Toplam vaka sayısı 6 bin 860'a, ölü sayısı 82'ye çıktı.

Birçok ülkede salgın sonrası ilk kez cuma namazı kılındı

Ürdün'de 14 Mart'ta kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Fransa ve Nijerya'da da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ilk cuma namazları kılındı.

Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'da da salgın sonrası ilk cuma namazları eda edilirken, Tokyo Camisi'ndeki ilk cuma namazı "rezervasyonla" kılındı.

İran'daki vaka sayısı bugün 2 bin 886 artarak 167 bin 156'ya, can kaybı ise 63 artarak 8 bin 134'e yükseldi.

Uganda Başbakanı Ruhakana Rugunda, yakın zamanda Kovid-19'a yakalanan kişilerle temas kurduğu gerekçesiyle kendini karantinaya aldı.

Brezilya'da son 24 saatte 1473 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 34 bin 21'e çıktı. Ülkedeki vaka sayısı, 30 bin 925 artışla 614 bin 941'e ulaştı.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgında hayatını kaybedenlere ilişkin "Ölüm, bütün dünyanın kaderi." ifadesini kullandı.

Hırvatistan'da futbol ligi yeniden başladı

Hırvatistan 1. Futbol Ligi, bu akşamki Hajduk Split-İnter Zapresic maçıyla yeniden başladı.

Sırbistan'da açık alanda yapılacak etkinliklerde katılımcı kısıtlaması kaldırılırken, kapalı alanlardakiler için üst sınır 500'e çıkarıldı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisinin bu yıl salgın nedeniyle yüzde 7,1 küçüleceğini öngördü.

Rusya'daki vaka sayısı 8 bin 726 artarak 449 bin 834'e, can kaybı ise 144 artarak 5 bin 528'e çıktı.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF), 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı 1 yıl erteledi.

Zimbabve'de Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 1300 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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