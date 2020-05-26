Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 5 milyon 650 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 400 bin, can kaybı da 349 bine ulaştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
26.05.2020 21:33 | Son Güncelleme: 26.05.2020 21:33

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 5 milyon 650 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 400 bin, can kaybı da 349 bine ulaştı.

"Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 714 bine yükselirken, can kaybı 100 bini aştı. Ülkede iyileşen sayısı ise 470 bine yaklaştı.

Ülkede hafta sonu kutlanan "Anma Günü" (Memorial Day) etkinlikleri dolayısıyla Kovid-19 vakalarında artış olabileceği uyarısı yapıldı.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 37 bin 48'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı da 265 bin 227'ye yükseldi.

İtalya'da ise can kaybı 32 bin 955'e, toplam vaka sayısı 230 bin 555'e, iyileşenlerin sayısı da 144 bin 658'e ulaştı.

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, salgın nedeniyle dış sınırlarını 15 Haziran'a kadar kapatan Avrupa Birliği'nin (AB) turist geçişine yeniden açılması için çalıştıklarını belirtti.

Barcelona Kulübü logolu maske üretildi

İspanya'da toplam vaka sayısı 283 bin 339'a çıkarken, can kaybı da 27 bin 117'ye yükseldi. İyileşen kişi sayısı ise 196 bin 958 oldu.

Başkent Madrid'deki meclis binası önünde toplanan yaklaşık 180 şef aşçı, salgından etkilenen restoran sektörünün yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için eylem yaptı.

Barcelona Kulübü ise salgından dolayı çoğu ülkede kullanımı zorunlu hale getirilen sağlık maskelerini logolu olarak ürettirip, resmi mağazalarında satışa sundu.

Brezilya'daki vaka sayısı 377 bin 780'e, can kaybı 23 bin 622'ye yükseldi. Ülkede bugüne kadar 153 bin 833 kişi de iyileşti.

Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 362 bin 342'ye, can kaybı 3 bin 807'ye ulaştı. İyileşen sayısı 131 bin 129 olarak kaydedildi.

Fransa'da can kaybı 28 bin 530'a yükselirken, vaka sayısı 182 bin 942, iyileşen kişi sayısı da 65 bin 879 oldu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un popülaritesi Kovid-19 nedeniyle yüzde 33'e düştü.

Belçika'da vaka sayısında tekrar artış olması durumunda ikinci dalga tecrit politikalarının uygulanabileceğine işaret edildi.

Bosna Hersek'teki "Barış Yürüyüşü"ne katılım sınırlandırıldı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın Sırp askerleri tarafından ele geçirilmesiyle başlayan soykırımdan kurtulmak isteyen sivillerin kullandığı ormanlık yolda düzenlenen "Barış Yürüyüşü", salgın tedbirleri çerçevesinde bu yıl sınırlı katılımla düzenlenecek.

Mostar şehri yakınlarında bulunan Blagay Tekkesi'nde 30 Mayıs'ta yapılması planlanan geleneksel Mevlit ve Zikir Günleri etkinliği de salgın nedeniyle iptal edildi.

Formula 1 araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle şirket genelinde 1200 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

Irak'ta bir ilçe karantina altına alındı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Harem-i İbrahim Camisi ve Doğuş (Mehd) Kilisesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 ay kapalı kaldıktan sonra yeniden ibadete açıldı.

Sudan'da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkentteki Kuber Hapishanesi'ne konulan eski Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Osman Taha ile Gençlik ve Spor Bakanı Vela el-Buşi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Suudi Arabistan'da, 28-30 Mayıs'ı kapsayan ilk aşamada, Mekke hariç ülkenin tüm şehirlerinde 06.00 ila 15.00 saatlerinde sokağa çıkılmasına izin verilecek.

Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının artması üzerine ilçe merkezinin karantina altına alındığı belirtildi.

Mozambik'te ilk ölüm gerçekleşti

Japonya hükümeti, salgından etkilenen turizm sektörünü canlandırmak için ülke içinde tatile çıkacaklara günlük 20 bin yen (185 dolar) değerinde finansal destek sağlayacak.

Avustralya'da Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının insanlar üzerindeki deney süreci başladı.

Guatemala'da bir tekstil fabrikasında çalışan 200'den fazla işçiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Mozambik'te Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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