Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5,5 milyonu geçerken, can kaybı 350 bine yaklaştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
25.05.2020 21:33 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:33

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5,5 milyonu geçerken, can kaybı 350 bine yaklaştı.

Salgından en fazla etkilenen ABD'deki vaka sayısı 1 milyon 696 bine çıkarken, can kaybı 99 bin 561'e ulaştı. Hastalığı atlatan sayısı ise 456 bine bine yükseldi.

ABD yönetimi, salgının Latin Amerika'daki merkez üssü haline gelen Brezilya'dan ülkeye girişlerin durdurulduğunu açıkladı.

İngiltere'deki can kaybı 36 bin 914'e, toplam vaka sayısı ise 261 bin 184'e çıktı.

İngiltere'de salgın nedeniyle futbolda askıya alınan kadın ligleri sonlandırıldı.

İtalya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 877'ye, bugüne kadar virüs bulaşanların sayısı ise 230 bin 158'e ulaştı. İyileşen sayısı ise 141 bin 981 olarak açıklandı.

İtalyan hükümeti, salgında ikinci dalga yaşanmaması için sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlamaya yönelik 60 bin "sivil yardımcı" görevlendirilmesine karar verdi.

Brezilya'daki can kaybı 22 bin 965'e yükselirken, vaka sayısı 367 bin 906, iyileşen sayısı 149 bin 911 oldu.

İspanya'da can kaybı sayısı düzeltildi

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınında şimdiye kadar ölenlerin sayısını yaklaşık 2 bin azaltarak, toplamda 26 bin 834 olarak düzeltti.

İspanya'da ülkeye gelen yabancılar için uygulanan 14 günlük karantinanın, 1 Temmuz itibarıyla kaldırılması kararı alındı.

Fransa'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 432'ye, vaka sayısı 219 bin 437'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 65 bin 199'a çıktı.

Rusya'da ise vaka sayısı 353 bin 427'ye ulaşırken, can kaybı 3 bin 633 oldu. Ülkede 118 bin 798 kişi ise hastalığı atlattı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, salgın nedeniyle Rus vatandaşlarından yurt dışında tatil yapma konusunda acele etmemelerini istedi.

DSÖ, "hidroksiklorokin" adlı ilacın kullanımını durdurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 hastalarında denenen "hidroksiklorokin" adlı ilacın kullanımını askıya aldı.

Yunanistan'da kafe ve restoranlar yeniden açıldı, anakara ve adalar arasında yolcu taşıma amaçlı gemi seferleri başladı.

Çekya'da restoran, kafe ve oteller yeniden açılırken, 300 kişiye kadar katılımlı etkinliklere izin verildi.

Polonya, Çekya ve Hırvatistan'da okullarda eğitime kısmen yeniden başlanırken, Macaristan ile Sırbistan arasındaki sınır iki ülke vatandaşlarına açıldı.

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda sezon iptal edildi

Basketbolda salgın nedeniyle askıya alınan THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonu iptal edildi.

Malezya'da vaka sayısının son günlerde artması üzerine ülke genelinde bayram ziyaretleri tamamen yasaklandı.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, olağanüstü hal şartlarının Tokyo metropolü ve Hokkaido eyaletinde kaldırıldığını açıkladı.

Kırgızistan'da gıda dışı pazarlar açıldı, toplu taşıma araçları hizmet vermeye başladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm Haber
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Haber
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin 'FETÖ projesi' suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması Haber
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti Haber
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı Haber
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı
Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı
Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada
Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada
Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Gençlerin bayram gezintisi 9 bin TL ceza ile sonuçlandı
Gençlerin bayram gezintisi 9 bin TL ceza ile sonuçlandı
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor
Emniyet'ten 'Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı' iddialarına ilişkin açıklama geldi
Emniyet'ten "Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı" iddialarına ilişkin açıklama geldi
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Devlet Bahçeli Bülent Kuşoğlu Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin İrem Derici Kenan Doğulu Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Su Jandarma Fenerbahçe Bayram Harçlığı
Şu an buradasınız: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 21:36:35. #1.15#
title