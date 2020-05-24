Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 345 bini aşarken, iyileşen sayısı da 2 milyon 290 bine yaklaştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
24.05.2020 21:59 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:59

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 345 bini aşarken, iyileşen sayısı da 2 milyon 290 bine yaklaştı.

"Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 676 bine ulaşırken, can kaybı 99 bin 28'e, iyileşen sayısı 451 bin 176'ya ulaştı.

Kısıtlamaların gevşetildiği birçok eyalette Amerikalılar hafta sonu tatilinde sahillere akın etti.

Ülke genelindeki Müslümanlar ise "araçlarından inmeden bayramlaşma" şeklinde organize edilen etkinliklerde bir araya geldi.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 36 bin 793'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı da 259 bin 559'a yükseldi.

Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde 2 kişide daha virüse rastlandı.

İtalya'da ise can kaybı 32 bin 785'e, toplam vaka sayısı 229 bin 858'e, iyileşenlerin sayısı 140 bin 479'a yükseldi.

İspanya'da can kaybı bir haftadır 100'ün altında

İspanya'da toplam vaka sayısı 282 bin 852'ye çıkarken, can kaybı da 28 bin 752'ye yükseldi. İyileşen kişi sayısının 196 bin 958 olarak kaydedildiği İspanya'da, günlük ölüm sayılarının bir haftadır 100'ün altında seyrettiği görüldü.

Brezilya'daki vaka sayısı 5 bin 346 artışla 352 bin 744'e, can kaybı 22 bin 291'e yükseldi.

Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 344 bin 481'e, can kaybı 3 bin 541'e ulaştı. İyileşen sayısı 113 bin 299 olarak kaydedildi.

Başkent Moskova'da Ramazan Bayramı namazı salgın önlemleri nedeniyle sınırlı cemaatle kılındı.

Dünyada Kovid-19 gölgesinde Ramazan Bayramı

Endonezya, Malezya, Pakistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Sudan, Danimarka, Almanya ve Norveç'te Ramazan Bayramı, Kovid-19 tedbirleri gölgesinde karşılandı.

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kurallar çerçevesinde, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de salgın nedeniyle Müslümanlar, bayram namazını futbol sahasında kıldı.

Bayram namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve salgın nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa'nın kapılarında kılmak isteyen Filistinliler ile İsrail polisi arasında gerginlik yaşandı, en az 4 kişi gözaltına alındı.

Gazze Şeridi'nde Kovid-19 nedeniyle Filistinliler, sosyal mesafeye dikkat ederek bayram namazını eda etti.

Nijerya ve Özbekistan'da Müslümanlar bayram namazını evlerinde kıldı.

Karadağ'da aktif vaka kalmadı

Kovid-19 tedavisi gören 70 yaşındaki eski Kırgızistan Meclis Başkanı Mukar Çolponbayev yaşamını yitirdi.

Kazakistan'da yurt dışından gelenler için uygulanan 5 günlük karantina süresi 2 güne indirildi. Bu kişilerden test sonuçları negatif çıkanlar, 12 günlük ev karantinasına gönderilecek.

Senegal'de 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı halen devam ederken, 26 Mayıs'a kadar şehirler arası seyahat yasağı getirildi.

Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke Karadağ'da aktif vaka kalmadığı bildirildi.

Zambiya Enformasyon Bakanı Dora Siliya'da Kovid-19 tespit edildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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