Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 338 bine yaklaşırken, iyileşen sayısı ise 2 milyon 126 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 338 bine yaklaşırken, iyileşen sayısı ise 2 milyon 126 bini geçti.

Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 633 bine ulaşırken, can kaybı 97 bin 169, iyileşen sayısı ise 385 bin oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenler için ülkede 3 gün boyunca bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı. Trump, ikinci bir Kovid-19 dalgası olması durumunda, ülke ekonomisini durdurmayacaklarını bildirdi.

ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Brett Giroir, salgına ilişkin küresel soruşturmanın acilen başlatılması için Dünya Sağlık Örgütüne çağrıda bulundu.

Başkan Trump, eyalet valilerinden salgın önlemleri çerçevesinde kapatılan camiler de dahil olmak üzere ibadethanelerin açılmasına izin vermelerini isteyerek aksi halde kendi yetkilerini kullanacağını açıkladı.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 36 bin 393'e yükseldi, Kovid-19 saptanan kişi sayısı da 254 bin 195 oldu.

İngiltere, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülkeye gelen yolcuların 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi.

İtalya'da ise can kaybı 32 bin 616'ya, toplam vaka sayısı 228 bin 658'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı 136 bin 720 oldu.

Fransız bakandan "Renault kapanabilir" açıklaması

İspanya'da toplam vaka sayısı 281 bin 904'e çıkarken, dün 27 bin 940 olarak açıklanan can kaybı, daha önceki başka ölümlerin Kovid-19 ile bağlantılı çıkmasıyla 688 artışla 28 bin 628 olarak güncellendi.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransız otomobil markası Renault'nun salgın nedeniyle ciddi finansal sorunlar yaşadığını ve tamamen kapanabileceğini belirtti.

Brezilya'daki vaka sayısı 18 bin 508 artışla 310 bin 921'e, can kaybı ise 1188 artışla 20 bin 47'ye yükseldi.

Rusya'da ise Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 326 bin 448'e, can kaybı 3 bin 249'a ulaştı. İyileşen sayısı 7 bin 144 artarak 99 bin 825 oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgının ikinci dalgasının sonbaharda yaşanabileceğini ve bunun için hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.

Almanya'da ilk cuma namazı kılındı

Almanya'da salgın nedeniyle ibadete bir süre ara verilen camilerde, normalleşme süreci çerçevesinde ilk cuma namazı kılındı.

Myanmar'da Kovid-19 nedeniyle bir kişinin öldüğüne ilişkin haber yapan gazeteci, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Afrika'nın en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da salgın önlemleri kapsamında bayram namazı evlerde kılınacak.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, ofisinde görüştüğü bir kişiye Kovid-19 teşhisi konması üzerine ev karantinasına girdi.

İspanya'nın Barselona limanına gelen 400 yolculu kruvaziyer, mürettebatta Kovid-19 tespit edilmesiyle karantinaya alındı.

Güney Sudan'da Sağlık Bakanı Elizabeth Achuei Yol dışında tüm bakanlarda Kovid-19 tespit edildi.

Özbekistan ve Kosova'da bayram namazı kılınmayacak

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, yarın ülkede OHAL ve sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını açıkladı.

Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresi, salgın nedeniyle Ramazan Bayramı namazının kılınmayacağını duyurdu.

Uruguay'da salgın nedeniyle ara verilen eğitime 1 Haziran itibarıyla başlanacağı açıklandı.

Gambiya'da, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yılki futbol ligi geçersiz sayıldı.

Gazze Şeridi'nde Kovid-19 nedeniyle yaklaşık iki ay kapalı kalan camilerde gerekli sağlık tedbirlerinin alınmasının ardından bugün cuma namazı kılınmaya başlandı.

Meksika'da salgın nedeniyle askıya alınan 1. Futbol Ligi'nde (Liga MX) 2019-2020 sezonu iptal edildi.

Kosova İslam Birliği, camilerde de açık alanlarda da Ramazan Bayramı namazı kılınmayacağını açıkladı.

Kaynak: AA