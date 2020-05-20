Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 5 milyonu aşarken, iyileşenlerin sayısı ise 2 milyona yaklaştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
20.05.2020 22:40 | Son Güncelleme: 20.05.2020 22:40

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 5 milyonu aşarken, iyileşenlerin sayısı ise 2 milyona yaklaştı.

Salgından en fazla etkilenen ABD'de Kovid-19 vakalarının sayısı 1 milyon 579 bine ulaşırken, can kaybı 94 bin 181 oldu. Ülkede bugüne kadar 364 bin 792 kişi ise sağlığına kavuştu.

New York Valisi Andrew Cuomo, salgın nedeniyle iptal edilen dini ibadetlerin en fazla 10 kişinin katılımıyla tekrar başlayabileceğini söyledi.

İngiltere'de ise vaka sayısı 248 bin 293'e çıkarken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 35 bin 704 olarak açıklandı.

Premier Lig takımı Watford'un bir futbolcusu ile iki çalışanında virüs saptandı.

İngiliz uçak motoru üreticisi Rolls-Royce, salgın nedeniyle 9 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiğini duyurdu.

İtalya'daki can kaybı 32 bin 330'a yükselirken, virüs bulaşan kişi sayısı 227 bin 364, iyileşen sayısı ise 132 bin 282 oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Paola de Micheli, bölgeler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı 3 Haziran'dan itibaren ülke genelindeki bütün havaalanlarının açılacağını söyledi.

Fransa'daki vaka sayısı 216 bin 944'e ulaşırken, can kaybı 28 bin 132, iyileşen sayısı ise 63 bin 354 olarak açıklandı.

Rennes kentinin bazı bölgelerinde insanların toplu şeklide bir araya gelmesi ve alkol tüketmesi nedeniyle yerel saatle 16.00-07.00 arasında alkol kullanımı yasaklandı.

Futbol liglerinin sonlandırıldığı ülkede, İkinci Futbol Ligi'nde (Ligue 2) bu sezon küme düşme olmayacağı açıklandı.

İspanya OHAL'i uzattı

İspanya'da ise can kaybı 27 bin 888'e, vaka sayısı 279 bin 524'e yükselirken, hastalığı atlatanların sayısı da 196 bin 958 oldu.

İspanyol Meclisi, 14 Mart'tan bu yana uygulanan ve 24 Mayıs'ta süresi dolacak OHAL'in iki hafta daha uzatılmasına onay verdi.

Ülkede 6 yaş üstündeki herkese, sosyal mesafenin korunamadığı açık veya kapalı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Brezilya'da ise 1179 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 17 bin 971'e çıkarken, vaka sayısı ise 17 bin 408 artarak 271 bin 628'e ulaştı.

Rusya'daki vaka sayısı 308 bin 705'e, ölü sayısı ise 2 bin 972'ye yükselirken, iyileşen sayısı 9 bin 262 artarak 85 bin 392 oldu.

Başbakan Mihail Mişustin, ülkede Kovid-19 ile ilgili durumun iyileşmeye başladığını belirterek, bugün ilk kez iyileşen sayısının günlük vaka sayısından fazla olduğunu söyledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise son 24 saatte yalnızca 5 yeni vaka saptanırken, Hong Kong'daki bazı uluslararası okullarda yeniden eğitime başlandı.

Cezayir'de bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Cezayir'de Ramazan Bayramı'nın ilk iki gününde 13.00-07.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak, şehir içi ve şehirler arası ulaşım durdurulacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Sri Lanka'dan Kovid-19 nedeniyle ölen Müslümanların gömülmesine izin verilmesi talebinde bulundu.

Kamboçya'da salgın nedeniyle İran, İtalya, Almanya, İspanya, Fransa ve ABD'den seyahat eden yolculara uygulanan ülkeye giriş yasağı kaldırıldı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da alışveriş merkezleri ve hamamlar sağlık kurallarına uyulması şartıyla açıldı.

Tanzanya, uluslararası uçuşları yeniden başlattı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, yaklaşık iki aydır kapalı tutulan mescitler yeniden ibadete açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) restoran, kafe ve pastaneler yeniden faaliyete geçti.

Gambiya'da, salgınla mücadele kapsamında ilan edilen OHAL 3 hafta uzatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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