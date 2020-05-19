Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyona yaklaşırken, can kaybı 323 bin, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 940 bine ulaştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
19.05.2020 22:08 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:08

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyona yaklaşırken, can kaybı 323 bin, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 940 bine ulaştı.

"Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de, vaka sayısı 1 milyon 560 bin 766'ya yükselirken, can kaybı 92 bini, iyileşen sayısı ise 360 bini aştı.

Ülkede yapılan araştırmada, salgın sürecinde "evde kal" talimatına uyulmasının 230 binden fazla kişinin ölümünü engellediği ortaya çıktı.

New York'ta salgın yasaklarına uymayarak eğitime devam ettiği belirlenen Yahudi okulu kapatıldı.

Kanada ile ABD arasındaki sınır geçişlerinde uygulanan kısıtlamaların 21 Haziran'a kadar uzatıldığı bildirildi.

İngiltere'deki can kaybı 35 bin 341'e, toplam vaka sayısı ise 248 bin 818'e çıktı. Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde 6 kişide virüse rastlandı.

Yaklaşık 15 bin kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bakımevlerinin işletmecileri, bu durumdan İngiliz hükümetini sorumlu tuttu.

İtalya'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 169'a, toplam vaka sayısı ise 226 bin 699'a yükseldi. Ülkede toplam 129 bin 401 kişi de iyileşti.

Rusya Başbakanı görevine döndü

İspanya'daki can kaybı 27 bin 778'e yükselirken vaka sayısı 278 bin 803, iyileşen sayısı ise 196 bin 958 oldu.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 28 bin 239'a yükseldi, vaka sayısı da 180 bin 809 olarak açıklandı. Ülkede 62 bin 563 kişi iyileşti.

Rusya'daki can kaybı 2 bin 837'ye yükselirken, vaka sayısı 299 bin 941 oldu. İyileşen sayısı 76 bin 130'a çıktı.

Başbakan Mihail Mişustin, Kovid-19'dan dolayı tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek görevine döndü.

Güney Amerika'da salgının merkez üssü haline gelen Brezilya'da can kaybı 17 bin 509'a yükselirken, vaka sayısı 262 bin 545, iyileşen sayısı da 100 bin 459 olarak kaydedildi.

Avrupa'nın futbol kulüplerinden sağlık çalışanları için turnuva

Avrupa futbolunun önemli kulüplerinden Real Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya) ve Inter (İtalya), salgından etkilenen sağlık çalışanlarına destek için üçlü turnuva düzenleme kararı aldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Vişegrad Grubu'ndaki ülkelerin başbakanlarıyla Kovid-19 salgını ve Avrupa Birliği'ne (AB) ilişkin konuları ele aldı.

Danimarka'da 13 Mart'tan bu yana kapalı tutulan camiler yeniden ibadete açıldı.

Çekya'da, çok sıcakta çalışmak zorunda olan kişiler için sosyal mesafe kuralına uymak koşuluyla ofis çalışanlarına yönelik maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı.

Mescid-i Aksa Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacak

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacağı duyuruldu.

İsrail'de salgın nedeniyle getirilen maske takma zorunluluğu, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle geçici süreliğine kaldırıldı.

Ürdün ve Tunus, salgın tedbirleri kapsamında bayram namazının evlerde kılınması yönünde karar aldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte en yüksek sayıda Kovid-19 vakası tespit edildi.

Şili'de, Senatonun yarısının Kovid-19 testi pozitif çıkan 3 senatörle temas kurduğu için karantinaya girmesinin ardından bu kişilerle temasta bulunan 4 bakan da kendisini karantinaya aldı.

Katar'da da ticari faaliyetler 30 Mayıs'a kadar durduruldu.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar 4 Haziran'a kadar uzatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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