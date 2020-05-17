Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 770 bini geçerken can kaybı 315 bine ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 770 bini geçerken can kaybı 315 bine ulaştı.

"Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 515 bin 966'ya yükselirken can kaybı 90 bini, iyileşen sayısı ise 340 bini aştı.

İngiltere'deki can kaybı 34 bin 636'ya, toplam vaka sayısı ise 243 bin 303'e çıktı.

İtalya'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 908'e, toplam vaka sayısı ise 225 bin 435'e yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 125 bin 176 olarak açıklandı.

Ülkede kişisel bakım ve estetik merkezleri, kuaförler, restoranlar, barlar, pizzacılar, dondurmacılar ve pastaneler yarından itibaren yeniden açılacak.

İspanya'daki can kaybı 27 bin 650'ye yükselirken vaka sayısı 277 bin 719, iyileşen sayısı ise 195 bin 945 oldu. Ülkede normalleşme sürecinde ikinci aşamaya (1. seviye) geçen yerlerin yarın artırılacağı bildirildi.

Rusya'da vaka sayısı 300 bine yaklaştı

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 28 bin 108'e, vaka sayısı 179 bin 569'a çıktı. Ülkede 61 bin 213 kişi ise iyileşti.

Rusya'daki can kaybı 2 bin 631'e yükselirken vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 709 kişi artarak 281 bin 752 oldu. İyileşen sayısı ise 67 bin 373'e çıktı.

Brezilya'da ise can kaybı 15 bin 668'e yükselirken vaka sayısı 233 bin 648, iyileşen sayısı 89 bin 672 olarak kayda geçti.

Ülkede kademeli normalleşme süreci kapsamında lise öğrencileri yarın okullarına dönecek, diğer tüm sınıflar bu öğrenim sezonunu uzaktan eğitimle tamamlayacak.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte 5 yeni vakaya rastlandı, yeni can kaybı olmadı. Ülkedeki vakaların yeniden arttığı bölgelerde 6 yetkili görevden alındı, yere tükürmek yasaklandı.

Avrupa ülkeleri "normalleşmede" ikinci kapsamlı adımı yarın atmaya hazırlanıyor

Almanya'da salgın nedeniyle ibadete bir süre ara verilen camiler, belirli kurallar çerçevesinde 20 Mayıs'tan itibaren tamamen ibadete açılacak.

Avusturya'da önlemleri gevşetme sürecinde üçüncü adım olarak yarından itibaren ilköğretim okullarında eğitime yeniden başlanacak.

Macaristan'da ise 2 hafta önce taşrada son verilen dışarıya çıkma sınırlaması, yarından itibaren başkent Budapeşte'de de kaldırılacak.

Yunanistan'da normalleşme adımları kapsamında kilise ve camiler sosyal mesafeye uyulması şartıyla bugün toplu ibadete yeniden açıldı.

Bulgaristan'da hükümete bağlı Kriz Masası, yarından itibaren ülkedeki alışveriş merkezlerinin yeniden açılmasına izin verdi.

Gazze'de camiler cuma ve bayram namazları için açılacak

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, potansiyel bir Kovid-19 aşısının ilk Kanada klinik çalışmalarının Federal Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını söyledi.

Irak'ta maske ve eldiven kullanmayan şoför ve yolculara 42 dolar (50 bin dinar) ceza kesileceği bildirildi.

Nijerya'da, hamileliği sırasında Kovid-19 tespit edilen kadının bebeği sağlıklı doğdu.

Tayland'da, ülkeye dışarıdan uçuş yasağının 30 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Etiyopya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında konulan yasakları ihlal eden 2 bin 800 kişi gözaltına alındı.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 aydır kapalı olan camilerin cuma ve bayram namazı için açılmasına karar verildi.

Hindistan'da Kovid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Venezuela'da Kovid-19 vakalarında en yüksek günlük artış kaydedilirken Madagaskar'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Benin Cumhuriyeti'nde, salgına rağmen düzenlenen yerel seçimlere katılım düşük oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son bir ayda Kovid-19 vakası görülmediğini açıklandı.

Kaynak: AA