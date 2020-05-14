Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 300 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 690 bine ulaştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
14.05.2020 22:32 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:32

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 300 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 690 bine ulaştı.

Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke ABD'de can kaybı 86 bine yükselirken, vaka sayısı 1 milyon 440 bine, iyileşen sayısı da 311 bine çıktı.

ABD'de yapılan güncel bir araştırma, salgın sürecinde "yüksek stres" nedeniyle alkol ve uyuşturucu kullanımında artış olduğunu ortaya koydu.

Başkan Donald Trump, salgın nedeniyle ülkedeki ölü sayısının 100 bini bulacağını tahmin ettiklerini söyledi.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 33 bin 614, vaka sayısı ise 233 bin 151 olarak kayıtlara geçti.

İngiltere, kişilerin Kovid-19'u hiçbir belirti göstermeden ya da hafif belirtilerle atlatıp atlatmadıklarını öğrenebilmelerini sağlayacak antikor testine onay verdi.

İtalya'da ise can kaybı 31 bin 368'e, virüs bulaşanların sayısı da 223 bin 96'ya çıkarken, iyileşenlerin sayısı 115 bin 288 oldu. Bugün 262 kişi hayatını kaybetti, bu "son bir haftada kaydedilen en yüksek ölü sayısı" oldu.

İspanya'da günlük can kaybı yeniden 200'ün üzerine çıktı

İspanya'da ise günlük ölüm sayısı 5 gün sonra tekrar 200'ün üzerine çıkarken, toplam can kaybı 27 bin 321, vaka sayısı ise 272 bin 646 oldu. Ülkede 186 bin 480 kişi de hastalığı atlattı.

Ülke genelinde 36 bin haneden toplamda 60 bin 897 kişiye yapılan Kovid-19 antikor testleri sonrasında çıkan ilk verilere göre, İspanya'da nüfusun sadece yüzde 5'inin antikora sahip olduğu bildirildi.

Fransa'da sarı yeleklilere gösteri yasağı

Fransa'daki can kaybı 27 bin 425'e, vaka sayısı ise 214 bin 690'a çıktı. İyileşenlerin sayısı da 59 bin 605 oldu.

Fransa'da hastalıklar ve aşılar hakkında araştırmalar yapan Pasteur Enstitüsünün model hesaplama sistemiyle yürüttüğü araştırma sonucunda, 11 Mayıs'ta ülke genelinde 2,8 milyon kişinin Kovid-19'a yakalanmış olabileceği belirtildi.

Cumartesi günü, sarı yeleklilerin Montpellier ve Bordeaux kentlerinde düzenleyeceği gösteri Kovid-19 salgını nedeniyle yasaklandı.

Çin'de son 24 saatte 3 yeni vaka görülürken, virüs kaynaklı yeni ölüm olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Hubey eyaletinin Vuhan kentinde yaşayan herkese test yapılması için çalışmalara başlandı.

Çin, salgın nedeniyle yöneltilen eleştirilere, "virüsün dünyanın her yerinde her zaman ortaya çıkabileceği" cevabını verdi. Dışişleri Bakanlığı, Çin'in de bir "kurban" olduğunu ve "suçlu olmadığını" bildirdi.

Güney Sudan'da ilk ölüm

Doğu Afrika ülkesi Güney Sudan'da ilk Kovid-19 ölümü yaşandı.

Latin Amerika'da salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da ise can kaybı 13 bin 149'a, vaka sayısı ise 188 bin 974'e çıktı.

Yeni Zelanda'da okullar, iş yerleri, alışveriş merkezleri, perakende satış mağazaları ve restoranlar yeniden açıldı.

Malezya'nın Johor ve Perak eyaletlerinde, yarından itibaren sınırlı sayıda kişinin katılabileceği şekilde cuma namazlarına izin verileceği duyuruldu.

BM, Kovid-19'un bu yıl dünyada 40 ila 60 milyon insanı daha aşırı yoksulluğa itebileceğini ve bundan en fazla Sahraaltı Afrika bölgesinin etkileneceğini açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Kovid-19 aşısı için halen 33 çalışma yürütüldüğünü ve aşının toplu üretime hazır hale gelmesinin en az 1 yılı bulacağını duyurdu.

Bulgaristan'da OHAL kalktı, "Olağanüstü Salgın Durumu" ilan edildi

Bulgaristan'da 2 aydır devam eden olağanüstü hal (OHAL) dün kaldırılırken, bugünden itibaren aynı sınırlandırma koşullarının uygulanacağı 1 aylık "Olağanüstü Salgın Durumu" ilan edildi.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Avusturya ve Slovakya ile sınırların 8 ya da 15 Haziran'da yeniden açılacağını duyurdu.

4 gündür yeni vaka görülmeyen Tunus'ta, yarından itibaren büyük ticari merkezler, özel hastaneler, haftalık pazarlar ve hayvan pazarları yeniden açılacak.

Kovid-19 bulaşan Rusya hükümeti üyelerinden Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ile Kültür Bakanı Olga Lyubimova iyileşti.

Japonya'nın 39 eyaletinde OHAL kaldırıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijer'de yaklaşık 2 aydır kapalı olan cami ve kiliseler yeniden cemaatle ibadete açıldı.

Libya hükümeti, ortaokul ve liselerde eğitimin 13 Haziran'da yeniden başlamasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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