Kovid-19 salgınının zorlu süreci "Pandemic" adlı bale eseriyle sahneye taşınacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 salgınının zorlu süreci "Pandemic" adlı bale eseriyle sahneye taşınacak

Kovid-19 salgınının zorlu süreci 'Pandemic' adlı bale eseriyle sahneye taşınacak
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Kültür Sanat

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) sanatçıları ile sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki zorlukları anlatan "Pandemic" isimli bale eseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) sanatçıları ile sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki zorlukları anlatan "Pandemic" isimli bale eseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, ANTDOB Müdürü Akın Ulutaş, sanatçılar ve sağlıkçılar katıldı.

ANTDOB Müdürü Ulutaş, "Pandemic" eserini, salgında yaşanan zorlu sürecin kahramanları olan sağlık çalışanlarına ithafen sahneye koyacaklarını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi çalışanlarının da sanatçılarla birlikte sahnede olmaları açısından bir ilkin yaşanacağını belirten Ulutaş, "Eser internet üzerinden canlı yayın prömiyer tekniği ile Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi YouTube kanalı ve birçok ulusal televizyon kanalı üzerinden 1 Ağustos saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nden tüm Türkiye ve dünyadaki sanatseverlerin evine ulaşacak." dedi.

Başhekim Prof. Dr. Çete ise sağlık çalışanlarının, salgın sürecinde aralıksız çalışmaya devam ettiğini anlattı.

Sağlık çalışanlarının, hem işlerini yaptığını hem de bilim insanlarının virüsle mücadele konusundaki bilgilendirmelerini vatandaşlara aktardığını vurgulayan Çete, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık çalışanlarının kendileri adına can korkusu yaşadıklarını sanmıyorum, ama aileleri ve sevdikleri konusunda büyük korkular yaşadıklarını kendi deneyimlerimden de tahmin edebiliyorum. Tüm bu süreci geleceğe nasıl aktaracağımız çok önemli. Bilim insanları kitaplar yazabilir, ama sanatın burada çok özel bir yeri var. Tüm sanat etkinliklerimiz yaşadığımız acıyı, korkuyu, kaygıyı, mutluluğu, gelecek nesillerin yüzyıllar sonra bile anlamasını sağlayacaktır."

Eserin koreografisini yapan Volkan Ersoy da salgın sürecinin toplumu derinden etkilediğini ve sanatçılar olarak bunu bale ile anlatmak istediklerini dile getirdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki sağlık çalışanlarına da kısa bir rol verilen ve ANTDOB sanatçılarının sahneye koyacağı eser, 1 Ağustos'ta dünya prömiyerini yapmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Müge Anlı Seray Kaya Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kovid-19 salgınının zorlu süreci "Pandemic" adlı bale eseriyle sahneye taşınacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 21:42:44. #1.14#

title