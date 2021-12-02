Kovid-19 salgınının gölgesinde Noel pazarı kuruldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kovid-19 salgınının gölgesinde Noel pazarı kuruldu

AA / Ömer Sercan Karkuş - Haberler | Güncel

Almanya'da kökeni 14. yüzyıla uzanan geleneksel Noel pazarları, bu yıl artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rağmen çoğu şehirde kuruldu.

Almanya'da kökeni 14. yüzyıla uzanan geleneksel Noel pazarları, bu yıl artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rağmen çoğu şehirde kuruldu.

Şehirlere göre değişiklik gösterse de ülkede genellikle kasımın son haftası açılan bu renkli pazarlar, aralığın son haftasına kadar gezilebilecek.

Çoğunlukla şehir merkezlerindeki geniş meydan ve caddelere kurulan pazarlarda süslü, rengarenk kulübelerde hediyelik eşya, yerel yiyecek ve içecekler, takı, süs eşyası, giyecek, biblo ve ev yapımı yılbaşı süsleri gibi çeşitli ürünler satılıyor. Buralarda zaman zaman mini konserler, gösteriler ve çeşitli etkinlikler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Noel pazarları, salgın nedeniyle geçen yıl tamamen iptal edilmişti.

Kovid-19 salgınının gölgesinde Noel pazarı kuruldu

Kovid-19 salgınının gölgesinde Noel pazarı kuruldu

Kovid-19 salgınının gölgesinde Noel pazarı kuruldu

Uğur Şahin: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok

Uğur Şahin: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok

AA / Ömer Sercan Karkuş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title