SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Kovid-19 salgınının gölgesinde hava yoluyla 3 ayda 33,6 milyon yolcu taşındı - Ekonomi
Türkiye, Ekonomi

Kovid-19 salgınının gölgesinde hava yoluyla 3 ayda 33,6 milyon yolcu taşındı

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisinin hissedildiği ocak-mart döneminde 33 milyon 587 bin 932 oldu.

08.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:58
Kovid-19 salgınının gölgesinde hava yoluyla 3 ayda 33,6 milyon yolcu taşındı

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisinin hissedildiği ocak-mart döneminde 33 milyon 587 bin 932 oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, yılın 3 aylık dönemine ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocak-mart döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 178 bin 399, dış hatlarda 108 bin 544 oldu. Bu dönemde üst geçiş trafiği 89 bin 164 olarak kaydedildi. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle 376 bin 107'ye ulaştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle yoğun uçuş iptallerinin ve yasaklarının olduğu bu dönemde, Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 19 milyon 444 bin 355, dış hat yolcu trafiği 14 milyon 109 bin 955 oldu. Böylece mart sonu itibarıyla direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 33 milyon 587 bin 932 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği de ocak-mart döneminde iç hatlarda 158 bin 506 ton, dış hatlarda 581 bin 353 ton, toplamda 739 bin 859 ton olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Havalimanı istatistikleri

İstanbul Havalimanı'nda söz konusu dönemde iç hatlarda 3 milyon 101 bin 532, dış hatlarda 9 milyon 142 bin 539 olmak üzere, toplamda 12 milyon 244 bin 71 yolcuya hizmet verildi.

Bu havalimanında iç hatlarda 22 bin 80, dış hatlarda 64 bin 447 yolcu olmak üzere, toplam uçak trafiği 86 bin 527 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek Ekonomi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi Ekonomi
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Ekonomi
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı
Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı
Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Simge Sağın Pınar Deniz Demet Akalın Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Dorukhan Toköz Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mart Nisan Polis Antalya
Şu an buradasınız: Kovid-19 salgınının gölgesinde hava yoluyla 3 ayda 33,6 milyon yolcu taşındı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 12:56:32. #1.14#
title