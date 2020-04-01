Kovid-19 salgınının Balkanlar'daki etkisi artıyor
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Sırbistan Karadağ, Karadağ, Güncel

Kovid-19 salgınının Balkanlar'daki etkisi artıyor

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Balkan ülkelerinde de etkisini artırmaya devam ederken virüs bulaşanların ve can kayıplarının sayısı da her geçen gün artıyor.

01.04.2020 20:12 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:12
Kovid-19 salgınının Balkanlar'daki etkisi artıyor

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Balkan ülkelerinde de etkisini artırmaya devam ederken virüs bulaşanların ve can kayıplarının sayısı da her geçen gün artıyor.

Sırbistan'da Kovid-19 tanısı konulan kişi sayısı 1060'a ulaşırken virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. Bugün hayatını kaybedenler arasında, Çevre Bakanlığı Müsteşarı Branislav Blazic'in de bulunduğu açıklandı.

Hükümetten yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında ek önlemler alındığı; şans oyunları bayileri ve kumarhanelerin yanı sıra kuaförlerin ve güzellik salonlarının da kapatıldığı bildirildi.

Kısmi sokağa çıkma yasağının bulunduğu ülkede 24 saat sokağa çıkma yasağı kararı alınması da tartışılırken hükümetten yapılan açıklamada, böyle bir karar alınması durumunda halkın 2 gün öncesinden bilgilendirileceği kaydedildi.

Bu arada, sosyal medyada sokağa çıkma yasağıyla ilgili yanlış bilgiler paylaşan bir kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Başkent Belgrad'da daha önce Kovid-19 belirtileri gösteren hastaların bakımı için hastaneye dönüştürülen fuar alanında 49 kişinin tedavisine devam edildiği, şehirdeki üç büyük spor salonuna da hastalar için yatak yerleştirileceği kaydedildi.

Öte yandan, Sırbistan'da vaka sayılarının hızlı artması nedeniyle yarın Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic başkanlığında acil durum toplantısı yapılacağı bildirildi. Toplantıda OHAL kapsamında yeni tedbirlerin alınması bekleniyor.

Yunanistan'daki sığınmacı kampları için doktorlardan uyarı

Yunanistan'daki vaka sayısı 1415'e, can kaybı 50'ye yükselirken, Avrupalı bir grup doktor, adalardaki sığınmacı kamplarındaki olumsuz yaşam şartlarına dikkati çekerek salgın nedeniyle insani bir facianın yaşanmaması için kampların boşaltılması çağrısında bulundu.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütüne bağlı "SOSMoria" isimli gruptan yapılan açıklamada, 20 binin üzerinde sığınmacının bulunduğu Moria Kampı'nda sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

Yüzlerce kişinin aynı tuvaleti kullandığı ve ortalama bin kişi için sadece bir temiz su kaynağı bulunduğunun altı çizildi, hijyen koşullarının son derece kötü olduğu kamplarda virüs bulaşması durumunda binlerce kişinin hayatını kaybedeceği uyarısında da bulunuldu.

Bosna Hersek'te 3 doktorda Kovid-19 tespit edildi

Bugüne kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği Hırvatistan'da ise virüs bulaşanların sayısı 963'e yükseldi.

Başbakan Andrej Plenkovic, düzenlediği basın toplantısında, halka, durumun ciddiyetini anlamaları için bir kez daha çağrıda bulunarak, "Sağlıktan daha önemli bir şeyimiz yok. Bireysel sorumluluğumuzu unutmamalıyız." dedi.

İtalya'nın komşularından Slovenya'daki vaka sayısı 841'e yükselirken can kaybı ise 15 olarak açıklandı. Slovenya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede dün bin 288 test yapıldığı kaydedildi.

Vaka sayısının 457'ye, can kaybının ise 13'e yükseldiği Bosna Hersek'te ise Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi'nde (KCUS) görev yapan 3 doktorda Kovid-19 tespit edildi.

Hastanenin izole edildiği ve hastaların kentteki başka bir hastaneye sevk edildiği, hastanede çalışan diğer sağlık personeline de Kovid-19 testi yapılacağı bildirildi.

Bulgaristan'da ise hükümet, 13 Mart'ta ilan edilen bir aylık OHAL'in 13 Mayıs'a kadar uzatılmasını talep etti.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi, vaka sayısı ise 412'ye çıktı.

Karadağ'da önlemler 15 gün daha uzatıldı

Karadağ Sağlık Bakanı Kenan Hrapovic, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un Avrupa'da en son sıçradığı ülke olan Karadağ'ın salgınla mücadelede oldukça başarılı ilerlediğini belirtti.

Bugüne kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği Karadağ'da vaka sayısı 123'e çıkarken hükümetten yapılan açıklamada, tedbirlerin 15 Nisan'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Vaka ve ölüm sayıları diğer bölge ülkelerinde ise şöyle:

"Romanya 2 bin 460/86, Kosova 115/1, Kuzey Makedonya 354/10, Arnavutluk 259/13."

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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