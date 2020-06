KOVID-19 salgınından sonra ilk cuma namazı - NEW Namaza gelenlerden görüntüler Cuma namazından görüntüler Namaz sonrası cemaatten görüntüler NEW JERSEY - New Jersey'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlamasının ardından ilk cuma namazı kılındı.

Namaza gelenlerden görüntüler Cuma namazından görüntüler Namaz sonrası cemaatten görüntüler NEW JERSEY - New Jersey'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlamasının ardından ilk cuma namazı kılındı. Müslümanlar, 3 ay sonra ilk cuma namazını Darul Islah Cami'nde kıldı. Kaynak: AA