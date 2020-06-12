KOVID-19 salgınından sonra ilk cuma namazı - NEW
Namaza gelenlerden görüntüler Cuma namazından görüntüler Namaz sonrası cemaatten görüntüler NEW JERSEY - New Jersey'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlamasının ardından ilk cuma namazı kılındı.
12.06.2020 22:22 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:27
Namaza gelenlerden görüntüler
Cuma namazından görüntüler
Namaz sonrası cemaatten görüntüler NEW JERSEY - New Jersey'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlamasının ardından ilk cuma namazı kılındı.
Müslümanlar, 3 ay sonra ilk cuma namazını Darul Islah Cami'nde kıldı.
Kaynak: AA