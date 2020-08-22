Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 22, Güney Kore'de 332 vakaya rastlandı
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Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 22, Güney Kore'de 332 vakaya rastlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 22, Güney Kore'de 332 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 22, Güney Kore'de 332 vakaya rastlandı
22.08.2020 09:05 | Son Güncelleme: 22.08.2020 09:05

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 22, Güney Kore'de 332 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 22 Kovid-19 vakası saptandı.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 84 bin 939'a çıktı.?

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.?

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 79 bin 851 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı 19'unun durumu ağır olmak üzere 454 olarak açıklandı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 17'si yurt dışı irtibatlı 332 Kovid-19 vakası saptandı.

Yurt içi kaynaklı 315 yeni vakadan 127'si başkent Seul'de tespit edildi.

Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısının 17 bin 2'ye yükseldiği ülkede şimdiye kadar virüsün tespit edildiği 14 bin 169 kişi iyileşti.

Güney Kore'de, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmazken, bugüne kadar virüs nedeniyle 309 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Kore'de 29 Şubat'ta 909 yeni Kovid-19 vaka tespit edilmiş, günlük vaka sayıları o tarihten itibaren istikrarlı şekilde azalarak tek basamaklı rakamlara kadar inmişti.

Ülkede günlük vaka sayısı 14 Ağustos'tan itibaren yeniden üç basamaklı değerlere çıkarken, son 9 günde 2 bin 232 yeni vaka tespit edildi.

Vakalardaki yeni artışta başkent Seul ve çevresindeki Gyeonggi eyaletinde faaliyet gösteren bazı kiliselerin cemaatleri içindeki yayılmanın etkisi oldu.

Son dönemdeki yurt içi kaynaklı yeni vakaların büyük bölümünün kaynağının Seul'deki Sarang Jeil Kilisesi cemaati olduğu, kiliseyle irtibatlı vaka sayısının dün itibariyle 723'e yükseldiği ifade edilmişti.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, ülke genelinde salgın endişelerinin yaşandığı bir dönemde kilisenin, üyelerine yönelik yapılan Kovid-19 testleri konusunda gerçek bilgileri paylaşmadığı eleştirisinde bulunmuştu.

Hükümet, ülkede hafta sonu vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamış, yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50, dışarıdaki aktivitelerde ise 100'ü geçemeyeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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