Kovid-19 salgınında "kamuoyu algı ve tutum" anketi Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (ANAR) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kamuoyunun algı ve tutumuna yönelik araştırmasında, katılımcıların 73,7'si hükumetin salgınla mücadelesini başarılı buldu.

Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (ANAR) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kamuoyunun algı ve tutumuna yönelik araştırmasında, katılımcıların 73,7'si hükumetin salgınla mücadelesini başarılı buldu.

ANAR, "Covid 19 Salgını Kamuoyu Algı ve Tutum Araştırması" başlıklı anket sonuçlarını yayımladı.

Araştırma, 9-18 Mayıs tarihleri arasında, 26 ilde yaşayan 2 bin 43 kişiyle "CATI" (Bilgisayar Destekli Telefonla Anket) yöntemi ile yapıldı. Yaş, cinsiyet, lokasyon ve parti tercihi kotalarının uygulandığı araştırma, seçmen yaşı olan 18 ve üzeri yaş grupları ile gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin soruların yönetildiği araştırmada, katılımcıların yüzde 50,3'ü salgına karşı kişisel tedbirlere "çok dikkat ediyorum", yüzde 46,4 ise "dikkat ediyorum" cevabını verdi. Salgına karşı tedbir olarak maske kullandığını söyleyenlerin oranı yüzde 75,6, tedbir olarak ellerini sabunla yıkadıklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 51,8 oldu.

Hükümetin Kovid-19'la mücadelede başarı puanı yüzde 73,7

Ankete katılanlara salgından nasıl etkilendikleri sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 50,5'i "gelirim azaldı", yüzde 36,2'si "borçlarım arttı" cevabını verirken yüzde 14,9'u ise "işimi kaybettim" cevabını verdi. "Hiçbir şekilde etkilenmedim" diyenlerin oranı ise yüze 12 olarak kaydedildi.

Katılımcılara, "Cumhurbaşkanlığı ve hükumetin koronavirüs salgınına yönelik uygulamalarını ne ölçüde başarılı buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Uygulamaları değerlendiren katılımcıların yüzde 90,7'si "toplu faaliyetlerin kısıtlanması"nı en başarılı uygulama olarak gördü. İkinci sırada yüzde 87,9 ile "iller arası seyahat yasakları", üçüncü sırada ise yüzde 86,7 ile "65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı" sıralandı.

Araştırmada, hükümetin salgına yönelik başarı puanı, 100 üzerinden 73,7 olarak hesaplandı.

Gelecekle ilgili beklentilerine dair sorular yöneltilen katılımcılardan "kurumlara ve devlete güveniyorum" diyenlerin oranı yüzde 67,6 oldu. "Umutluyum" ifadesine katılanların oranı yüzde 67,4, "kaygılı ve endişeliyim" ifadesine katılanların oranı ise yüzde 43,3 olarak gerçekleşti.

"Salgın sonrası ülkemizde ne kadar sürede her şey normale döner?" sorusuna, katılımcıların yüzde 37,5'i "bir yıldan fazla" cevabını verirken, yüzde 15,9 oranında "0-3 ay", yüzde 14,2 oranında ise "4-6 ay" yanıtı geldi.

Katılımcıların yüzde 77,6'sı "Size göre koronavirüs salgını dışında ülkemizin en önemli sorunu nedir?" sorusuna "ekonomi" yanıtını verdi. İkinci sırada yüzde 3,7 oranıyla "terör/güvenlik", üçüncü sırada yüzde 2,7 oranıyla "hükümet/yönetim" cevabı verildi.

Şubat 2020'deki araştırmada, salgın öncesinde ülkenin en önemli sorunu "ekonomi" diyenlerin oranının yüzde 70,2 olduğu belirtildi. Ayrıca koronavirüs öncesi dönemde katılımcıların yüzde 4,8'i en önemli soruna "Suriyeliler/mülteciler" derken şu anki araştırmada bu oranın 0,3'e gerilediği bildirildi.

Kaynak: AA