Kovid-19 salgınında düşük riskli il sayısı 26'ya çıktı
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Kovid-19 salgınında düşük riskli il sayısı 26'ya çıktı

Kovid-19 salgınında düşük riskli il sayısı 26'ya çıktı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınında Bolu'nun düşük riskli iller arasında yerini aldığını belirterek, "Haritada bir şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 26'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınında Bolu'nun düşük riskli iller arasında yerini aldığını belirterek, "Haritada bir şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 26'ya yükseldi." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bolu, düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşısını olanların oranı yüzde 75'in üzerinde. Haritada bir şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 26'ya yükseldi." ifadelerine yer verdi.

Bingöl'ün çok yüksek risk seviyesini, yüksek risk seviyesine indirdiği bilgisini veren Koca, şunları kaydetti:

"Haritadaki yeni rengi turuncu. Aşı konusunda doğru kararı vermek ve risk seviyesini düşürenlerden biri olmak, sağlık çalışanlarımızdan bizzat bilgi almaya bağlı."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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