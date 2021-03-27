Kovid-19 salgınında doğru beslenme önem taşıyor
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Kovid-19 salgınında doğru beslenme önem taşıyor

Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Sağlık

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, doğru beslenmenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede önemli olduğunu belirtti.

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Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, doğru beslenmenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede önemli olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Enginyurt, AA muhabirine, üst solunum yolu hastalığı Kovid-19'un doğrudan bağışıklık sistemiyle alakalı olduğunu söyledi.

Kovid-19'a karşı maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralının asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Enginyurt, dördüncü kuralın ise iyi beslenme olduğuna işaret etti.

Enginyurt, iyi beslenmenin Kovid-19'un tedavisinde ve bu hastalığa yakalanmamak için önemli bir etken olduğuna dikkati çekerek, salgın sürecinde herkese doğru beslenmesi çağrısında bulundu.

Doğru beslenmek için vücudun ihtiyacı kadar protein almak gerektiğine işaret eden Enginyurt, "Bunun için de vücudun günlük ihtiyaç duyduğu 350-400 gram protein almak lazım. Bu proteinleri de kırmızı ve beyaz etin yanı sıra süt, peynir ve yoğurt gibi ürünlerden alabiliriz. En önemli gıda ve hücrenin yapı taşı proteindir. Bu süreçte gerekli protein miktarını biraz daha artırabiliriz. Sağlıklı bir insan düzenli olarak süt tüketimine zaten dikkat etmeli. Süt aynı zamanda D vitamini ihtiyacını da karşılayacaktır. Her birey günlük iki bardak süt tüketmelidir." ifadesini kullandı.

Kovid-19'a yakalanmamak için D vitaminin yanı sıra çinko ve beraberinde C vitaminli ürünlerin tüketilmesi gerektiğini dile getiren Enginyurt, bazı gıdaların dışarıdan takviye olarak alınmasının da önemli olduğunu aktardı.

"Vatandaşlarımız sigara ve alkol kullanımından uzak dursunlar"

Enginyurt, kronik hastalığı olanların hekim ya da diyetisyen kontrolünde beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "Çünkü diyet kişiye özeldir. Yaşa, cinsiyete, kiloya, boya ve kronik hastalıklara göre diyetin özel olarak hazırlanması gerekiyor. Kronik hastalarımız salgına karşı vücutlarına ancak bu şekilde bağışıklık kazandırabilirler." dedi.

Sigara ve alkol kullanımının olumsuz etkilerine de değinen Enginyurt, "Kovid-19'da bunların kullanılması çok tehlikeli. Vatandaşlarımız sigara ve alkol kullanımından uzak dursunlar. Bu süreci doğru beslenerek geçirsinler." diye konuştu.

Enginyurt, özellikle 60 yaş üzerindeki kişilerde tansiyon, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi bazı hastalıkların olabileceğini, bu tür hastalığı olanların doğru beslenmeye daha da dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlardan bu uyarıları dikkate almalarını isteyen Enginyurt, "Doğru beslenme Kovid-19'da maske, mesafe ve hijyen kadar önemlidir. Doğru beslenildiğinde Kovid-19'a yakalanmayacağız. Yakalanırsak da Kovid-19'u ayakta basit bir enfeksiyon gibi atlatmamız mümkün." dedi.

Enginyurt, ramazan ayının yaklaştığını da anımsatarak, özellikle kronik hastalığı olanlara hekim kontrolünde oruç tutmalarını önerdi.

Kovid-19 salgınında doğru beslenme önem taşıyor
Kovid-19 salgınında doğru beslenme önem taşıyor
Kovid-19 salgınında doğru beslenme önem taşıyor
Kovid-19 salgınında doğru beslenme önem taşıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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