Kovid-19 salgınında Bangladeş'te 2 bin 423, Nepal'de 334 yeni vaka görüldü Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Bangladeş'te 2 bin 423, Güney Kore'de 334 yeni vaka tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Bangladeş'te 2 bin 423, Güney Kore'de 334 yeni vaka tespit edildi.

Bangladeş Sağlık Bakanlığı yetkilisi Nasima Sultana, yaptığı açıklamada ülkede son bir günde Kovid-19 nedeniyle 35 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirerek, ölü sayısının 781'e çıktığını kaydetti.

Bangladeş'te 2 bin 423 yeni vaka tespit edildiğini belirten Sultana, toplam vaka sayısının 57 bin 563 yükseldiğini ifade etti.

Nepal'de 334 yeni vaka

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ülkede son 24 saatte 334 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü ve toplam vaka sayısının 2 bin 634'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada Nepal'de ilk kez bir günde 300'den fazla tespit edildiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte bir kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 10'a çıktığı aktarıldı.

Kaynak: AA