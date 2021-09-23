Kovid-19 salgınında akciğerleri korumanın en etkin yolu aşı - Haberler
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Kovid-19 salgınında akciğerleri korumanın en etkin yolu aşı

AA / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel
Kovid-19 salgınında akciğerleri korumanın en etkin yolu aşı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Başkanı Prof. Dr. Ülkü Yılmaz, grip, boğmaca ve zatürre gibi rahatsızlıkların yanı sıra Kovid-19 salgınından da akciğerleri korumanın en etkin yolunun aşı olduğunu belirterek, aşının pek çok akciğer hastalığıyla mücadeledeki en etkin yol...

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Başkanı Prof. Dr. Ülkü Yılmaz, grip, boğmaca ve zatürre gibi rahatsızlıkların yanı sıra Kovid-19 salgınından da akciğerleri korumanın en etkin yolunun aşı olduğunu belirterek, aşının pek çok akciğer hastalığıyla mücadeledeki en etkin yol olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Yılmaz, Dünya Akciğer Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyada solunum hastalıklarında belirgin bir artış olduğunu ve Türkiye'de de sağlık sistemine yük getirdiğini aktardı.

Türkiye'de solunum sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşen hastane yatışlarının tüm yatışların yüzde 13'ünü, bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ise tüm ölümlerin yüzde 11'ini oluşturduğunu aktaran Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Oysa solunum hastalıklarının pek çoğu önlenebilir kategoride. Bu nedenle korunma yöntemlerini bilmek ve uygulamak çok önemli. Grip, boğmaca ve zatürre gibi rahatsızlıkların yanı sıra halihazırda devam eden Kovid-19 salgınından da akciğerleri korumanın en etkin yolu aşı. Aşı olmak, pek çok akciğer hastalığı ile mücadele etmekte en etkin yol."

Akciğer rahatsızlığı veya diğer sağlık sorunları olan kişilerin akciğer enfeksiyonlarına yakalanma bakımından yüksek risk altında olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu enfeksiyonların bazılarının aşı yaptırılarak önlenebileceğini ifade etti.

Yılmaz, aşılamanın toplumda yeterli orana ulaşması halinde ise bu tip hastalıkların hızının yavaşlamasının ve insanların çok daha etkin korunmasının mümkün olduğunu belirtti.

10 kişiden 9'u kirli hava soluyor

Akciğer sağlığını tehdit eden en önemli unsurlardan birinin de hava kirliliği olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri biliniyor. Hava kirliliği pek çok solunum yolu hastalığını ve özellikle akciğer kanseri gibi kanser türlerini tetikleyebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 10 kişiden 9'u yüksek oranda kirletici içeren hava soluyor. Sağlığımızı bu denli tehdit eden kirlilik konusunda hükümetler, kurumlar ve bireyler üzerine düşeni yapmalı, gerekli önlemleri almak adına ivedilikle harekete geçmeli. Birey olarak bizler hava kirliliğinin baş sorumlusu değiliz ancak daha az yakıt tüketme, enerji kaynaklarını verimli kullanma gibi yöntemlerle bu konudaki önlemlere destek verebiliriz."

Sigara ve e-sigara uyarısı

Prof. Dr. Ülkü Yılmaz, dünyada her yıl 8 milyon insanın da tütünden kaynaklanan nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini vurgulayarak, "Tütün dumanının çoğu toksik ve kansere neden olabilen 4 binden fazla kimyasal içeriyor. Bu noktada sigaraya başlamamak ya da kullanılıyorsa da bırakmak, akciğer sağlığını korumanın ve iyileştirmenin en iyi yollarından biri. Tütün ürünlerini bırakmak, dumanın akciğere verdiği hasarı azaltmada etkin rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, e-sigaralardan solunan nikotinin de akciğer dokusuna zarar verdiğinin ve akciğerler için tehlikeli olduğunun altını çizdi.

AA / Hatice Şenses Kurukız - Son Dakika Haberleri
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