Kovid-19 salgınına karşı Avrupa ülkeleri tedbirlerini artırıyor
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Kovid-19 salgınına karşı Avrupa ülkeleri tedbirlerini artırıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişilerin sayısı Avrupa ülkelerinde de artmaya devam ederken, salgının daha fazla yayılmasını engellemek isteyen devletler ek tedbirler alıyor.

20.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:14
Kovid-19 salgınına karşı Avrupa ülkeleri tedbirlerini artırıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişilerin sayısı Avrupa ülkelerinde de artmaya devam ederken, salgının daha fazla yayılmasını engellemek isteyen devletler ek tedbirler alıyor.

Salgının yayılmasını engellemek amacıyla 15 Mart'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan eden Sırbistan'daki vaka sayısı 118'e yükselirken, ülkede OHAL kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağına uymayan 154 kişi gözaltına alındı.

Son 24 saat içinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden gelen 66 Sırbistan vatandaşının da Şid şehri yakınlarındaki karantina bölgesine yerleştirildikleri bildirildi.

Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, alınan tedbirlere uymayan ve ev karantinasında kalmayan kişilerin de farklı şehirlerde oluşturulan karantina bölgelerine götürüleceğini açıkladı.

Sırbistan, saat 08.00 itibarıyla tüm sınırlarını yolcu geçişlerine kaparken, Bakan Stefanovic, "Artık hiç kimse Sırbistan topraklarına giremeyecek. Bu gerekli bir önlem. Biraz katı olabilir ama kendi nüfusumuzu korumak için önemli." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Sırbistan'da bugün yerel saatle 12.00'den itibaren şehirler arası otobüs seferleri de askıya alındı.

Belçika'da 16 kişi daha hayatını kaybetti

AB kurumları ile NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'da ise virüs bulaşanların sayısı 462 artarak 2 bin 257'ye ulaşırken, 16 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 37 oldu.

Salgına karşı mücadele kapsamında sıkı tedbirlerin alındığı ülkede, halkın sokağa çıkışlarını denetlemek amacıyla 10 bin polis görevlendirilirken, polisin özellikle deniz kenarına gitmeye çalışanları engellemeyi hedeflediği bildirildi.

Belçika Yabancılar Ofisi, gözaltı merkezlerinde tutulan ve belgesi olmayan 300 sığınmacıyı serbest bıraktığını açıklarken, Sağlık Bakanlığı ise Çin'den ülkeye 500 milyon maskenin getirildiğini ve bu maskelerin hastanelere dağıtılacağını duyurdu.

AB kurumları ise birçok toplantısını Kovid-19 salgını nedeniyle sanal ortama aldı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 26 Mart'ta tüm üyelerle bir Kovid-19 video konferansı yapacağını açıkladı.

Aynı gün yine video konferansla olağanüstü genel kurul düzenleyecek Avrupa Parlamentosunda ise Polonyalı milletvekili Adam Jarubas, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Jarubas, hastanede olduğunu ve kendini iyi hissettiğini söyledi.

Belçika'daki Charleroi Havaalanı da 24 Mart Salı gününden itibaren 5 Nisan'a kadar kapatılacağını duyurdu.

Slovenya'da katı tedbirler yürürlüğe girdi

İtalya'nın komşularından Slovenya'da virüs bulaşan kişi sayısı 319'a çıkarken, kısa bir süre önce kurulan yeni hükümetin, salgının yayılmasını engellemek için aldığı bir dizi katı tedbir gece yarısı yürürlüğe girdi.

Yeni tedbirler kapsamında, insanların bir araya gelmesi yasaklanırken, gıda ürünleri satan dükkanlar, eczaneler, yakıt istasyonları, bankalar, postaneler, temizlik firmaları ve otomobil servisleri gibi günlük yaşamı aksatmayacak işletme ve kurumlar dışında her yer kapatıldı.

İnsanların parklara ve yürüyüş alanlarına çıkması yasaklanmazken, aradaki mesafelerin korunması istendi. Halkın yeni tedbirlere uyup uymadığının kontrol edileceği ve uymayanlara 400 avro para cezası verileceği bildirildi.

Vaka sayısının 85'e çıktığı Macaristan'da ise ordu mensuplarının salgın dolayısıyla Budapeşte Borsası, Posta Servisi, petrol şirketi MOL, Merkez Bankası başta olmak üzere enerji, sağlık, ilaç, kimya ve taşımacılık gibi ülkenin işleyişinde stratejik öneme sahip 71 şirkette görev yapmaya başladığı bildirildi.

Virüs bulaşan kişi sayısının 64'e çıktığı Arnavutluk'ta daha önce 23 Mart'a kadar tatil edilen okulların, yeni kararla 3 Nisan'a kadar açılmayacağı belirtildi.

Almanya'daki Robert Koch Enstitüsü, virüs bulaşan kişi sayısının 2 bin 958 artarak 13 bin 957'ye yükseldiğini duyurdu. Enstitü, can kaybı sayısını 31 olarak açıklarken, ülke medyası vaka sayısını 16 bin 626, can kaybı sayısını ise 44 olarak verdi.

Malta Halk Sağlığı Kurumu Yöneticisi Charmaine Gauci, ülkedeki vaka sayısının 11 kişi daha artarak 64'e yükseldiğini açıkladı.

Finlandiya'daki hasta sayısının 20-30 kat fazla olmasından endişe ediliyor

Finlandiya Halk Sağlığı Enstitüsü Müdürü Markku Tervahauta, 400 civarında olduğu açıklanan Kovid-19 vaka sayısının aslında 20-30 kat daha fazla olmasından endişe duyduğunu söyledi.

Finlandiya'daki testler tek merkezde yapılırken, yetkililer detaylı bilgi vermekten kaçınıyor.

Öte yandan, Finlandiya'daki OHAL tedbirlerinin yasalara uygunluğu ülkede tartışma konusu oldu. Uluslararası hukuk ve insan hakları uzmanları, OHAL kararnamelerinin anayasaya aykırı olabileceği uyarılarında bulundu.

Bu arada, hükümet mevcut istihdam durumunu korumak ve işletmeleri kurtarmak amacıyla 15 milyar avroluk mali paket uygulama kararı aldı. Devletin, bu mali paketi borçlanarak finanse edeceği bildirildi.

Bulgaristan'da yaşlılara özel alışveriş saatleri uygulaması

Bulgaristan'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 112'ye çıkarken, "kinin" temelli ilaçların ihracatı yasaklandı. Bu arada, ülkede alınan yeni önlemler kapsamında yaşlıların sadece 05.00-08.00 saatlerinde alışveriş yapmasına izin verilecek.

Avusturya'daki vaka sayısı 2 bin 264'e yükselirken, Başbakan Sebastian Kurz, salgının yayılmasını azaltmak amacıyla 16 Mart Pazartesi günü hayata geçirilen dışarı çıkma kısıtlamalarının 13 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Rudolf Anschober de alınan önlemlerin etkili olmaya başladığını belirterek, virüs bulaşanların büyük bir kısmının durumunun ağır olmadığını ve evlerinde tedavi edildiklerini söyledi.

Çekya Ulusal Kriz Birimi Başkanı Roman Prymula, ülkedeki vaka sayısının 765'e çıktığını açıklayarak, nisan ayının ortasına kadar vaka sayısının 15 bine yükselebileceğini duyurdu.

Vaka sayıları ayrıca Polonya'da 378'e, Slovakya'da 124'e, Hırvatistan'da 113'e, Bosna Hersek'te 69'a, Kuzey Makedonya'da 67'ye, Kosova'da 21'e, Karadağ'da ise 13'e çıktı.

Yunanistan'da 87 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7'ye, Polonya'da virüsten hayatını kaybeden sayısı da 6'ya yükseldi.

Kaynak: AA

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