Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Vuhan'da okullarda eğitime "kısmen" yeniden başlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Vuhan'da okullarda eğitime "kısmen" yeniden başlandı

Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Vuhan'da okullarda eğitime
07.05.2020 10:12 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:12

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinde orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim kısmi olarak yeniden başladı.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinde orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim kısmi olarak yeniden başladı.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'daki habere göre, Vuhan kentinin merkezi olduğu Hubey eyaletindeki 121 lise ve meslek okulunda son sınıf öğrencileri dersliklere döndü.

Okulların açılmasından önce zorunlu virüs testinden geçirilen öğrenciler ve eğitimciler, cep telefonlarında test sonuçlarını gösteren kodları, kampüs girişlerindeki barkodlara okutarak eğitime başladı.

Daha küçük derslik ve laboratuvarlarda derslere devam eden öğrenciler ve öğretmenler, dersleri sıhhi maske takarak sürdürdü ve okul içinde sosyal mesafe kuralları uygulandı.

Kampüs girişlerinde ateşi ölçülen öğrencilerin beden ısısında gün içinde görülen değişimler, okulların içine yerleştirilen termal kameralarla ölçüldü.

Normale dönme işaretleri görülüyor

Çin'de Kovid-19 salgının büyük ölçüde kontrol altına alınmasıyla birçok şehir ve eyalette normale dönme işaretleri görülüyor.

Salgının yayılmaya başladığı yılbaşından bu yana uzaktan eğitim yapan öğrenciler, nisan sonundan itibaren kısmi olarak eğitim öğretime döndü.

Başkent Pekin'de lise son sınıf öğrencileri, ülkenin en büyük kenti Şanghay'da orta ve lise son sınıf öğrencileri 27 Nisan haftasında eğitim ve öğretime başlamıştı.

Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan salgında Çin ana karasında bugüne dek 82 bin 885 vaka görüldü, 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede vaka sayıları mayıs başından bu yana tek haneli rakamlara düştü, 23 Nisan'dan bu yana virüs nedeniyle yalnızca 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Haberler
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı Haberler
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı Haberler
Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
Evde kendiliğinden çıkan yangınlar anne ve kızını endişelendiriyor
Evde kendiliğinden çıkan yangınlar anne ve kızını endişelendiriyor
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu
Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu
Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu
Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'de yasağa uymayarak salonunu açan kuaför, mahkemede özür dilemeyi reddedince hapis cezası aldı
ABD'de yasağa uymayarak salonunu açan kuaför, mahkemede özür dilemeyi reddedince hapis cezası aldı
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum
Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
Hızla gelen araç, bisikletli çocuklara çarptı! O anlar anbean kaydedildi
Hızla gelen araç, bisikletli çocuklara çarptı! O anlar anbean kaydedildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yusuf Aslan Deniz Gezmiş Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Kemal Sunal Ajda Pekkan Demet Akalın
Spor Neymar Falcao Loris Karius Nenad Bjelica Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Fatura Haziran Açıklama
Şu an buradasınız: Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Vuhan'da okullarda eğitime "kısmen" yeniden başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 11:39:41. #1.14#
title