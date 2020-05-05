Kovid-19 salgını uzaktan eğitimde yeni sistemlerin geliştirilmesini sağladı
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Kovid-19 salgını uzaktan eğitimde yeni sistemlerin geliştirilmesini sağladı

Kovid-19 salgını uzaktan eğitimde yeni sistemlerin geliştirilmesini sağladı
05.05.2020 13:38 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:56

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üniversitelerin uzaktan eğitim konusunda yeni sistemler geliştirmesine vesile olduğunu belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üniversitelerin uzaktan eğitim konusunda yeni sistemler geliştirmesine vesile olduğunu belirtti.

Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 3 yıl önce geliştirdikleri Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi'nin (AYDEP), salgın sonrasında başlatılan uzaktan eğitimin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Salgına olabildiğince hazırlıklı yakalandıklarını vurgulayan Karakaya, şimdiden kriz sonrasını değerlendirmeye başladıklarına işaret ederek, AYDEP Öğrenme Yönetim Sisteminin geliştirilmesine yönelik planlamalar yaptıklarını belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze yapılamayan eğitimin aksamadan devam etmesini sağlayacak entegre eğitim modüllerinin geliştirilmesi konusunda proje çalışmalarına başladıklarını aktaran Karakaya, proje kapsamında iki farklı modülün geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

"Kovid-19 salgını uzaktan eğitimde yeni sistemlerin geliştirilmesini sağladı" sözlerini kullanan Karakaya, geliştirilecek olan "Uzaktan Canlı Eğitim Modülü" ve "Çevrimiçi Güvenli Sınav Modülü" sisteminin, özgün olarak geliştirilen ve kullanılmakta olan Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi'ne entegre edileceğine vurgu yaparak, bu öğrenme yönetim sisteminin salgın, doğal afet, ekonomik kriz gibi insan hareketliliğinin ve yüz yüze eğitimin kısıtlandığı durumlarda eğitimin aksamadan sürdürülmesine imkan sağlayacağını, modüllerin aynı zamanda eğitim amaçlı olarak tüm kurumlar tarafından da kullanılabileceğini ifade etti.

Bir taraftan mevcut sistemin küçük revizyonlarla kullanışlılığı sağlanırken diğer taraftan bu sistemi güçlü kılacak proje çalışması hazırlandığını aktaran Karakaya, AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemini geliştirmeye yönelik mevzuat düzenlemesi, kalite güvencesi olarak AYDEP'in modüllerinin aktif edilmesi ve AYDEP sisteminin diğer kuruluşlara tanıtımı çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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