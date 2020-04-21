"Kovid-19 Salgını Sonrası Şehirlerde Sosyal Riskler ve Fırsatlar" toplantısı Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında insanların evden de iş yapılabildiğini gördüğünü belirterek, bunun da yeni fırsatlar oluşturabileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında insanların evden de iş yapılabildiğini gördüğünü belirterek, bunun da yeni fırsatlar oluşturabileceğini bildirdi.

Karatepe, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen "Kovid-19 Salgını Sonrası Şehirlerde Sosyal Riskler ve Fırsatlar" konulu toplantıdaki konuşmasında, ilk insandan bu yana insanların bir araya gelirken güvenlik unsurunu göz önünde bulundurduğunu ifade etti.

Bu anlamda da tabiattan gelen risklerin yanı sıra başka yerleşim yerlerinden gelen risklerin kentlerdeki güvenlik sorununu ortaya çıkardığını anlatan Prof. Dr. Karatepe, insanlığın tarihten bu yana, yeni tip koronavirüs gibi çeşitli salgınlarla sınandığını ve bazılarında milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bilgisini aktardı.

Salgınların bazı konularda beraberinde bazı yenilikleri de getirdiğini ifade eden Karatepe, şunları kaydetti:

"Mesela, Dünya Sağlık Örgütü de bu gelişmelerden sonra kuruluyor. Meseleye bu açıdan baktığımızda bu süreçten sonra bazı alışkanlıklar ve davranışlar değişiyor, eski tıp metotları yetersiz oluyor, yeni gayretler ortaya çıkıyor. Batı'daki bazı reformların da bu salgınlardan sonra çıktığını da görüyoruz. Ayrıca insanoğlu tabiattan gelen riskleri karşılamak ve konforunu artırmak için sürekli tabiatı fethetme peşinde. Bu noktada bazen muhteris de davranıyoruz. Derelere ev yaptık, dağları deviriyoruz, ıslak alanları kurutuyoruz, ekin ekilecek yerleri betonla dolduruyoruz. Yani tahrip etmekte yarış içine girmiş durumdayız. Bu tahribatı en çok yapanlar da genelde en güçlüler. Böyle bir hal içindeyken bu günleri yaşamaya başladık. Bu salgınlar, güçlü-zayıf, zengin-fakir ayırmadan herkesi etkiliyor. Hatta en güçlü olanlar en çok zararı görüyor. Adeta en fazla ders onlara veriliyor."

Kriz sürecini en kolay atlatanların panikten uzak kalanların olduğunun altını çizen Şükrü Karatepe, "Benim izlenimime göre paniklemeden süreci götürenler 3 konuda kendine yeten toplumlar. Türkiye de bu kategoride. Bunlardan birisi sağlık, diğeri de gıda. Sağlık ve gıda konusunda kendine yeten ülkeler bu süreci paniklemeden götürüyor." diye konuştu.

Salgın süreçlerinde halkın paniğe kapılmamasının çok önemli bir unsur olduğunu, bu anlamda da belediye başkanlarının önemli bir misyon üstlendiğini, hükümet noktasında da salgın sürecinde hızlı karar alabilme kabiliyeti gösteren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de ne kadar yararlı olduğunun her kesim tarafından görüldüğünü dile getiren Karatepe, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle evde iş yapılabildiğini görüyoruz. Öte yandan uzaktan eğitim yapıyoruz. Bunların da bize yeni tecrübeler ve fırsatlar olabileceğini düşünüyorum. Bankacılık ve finans sektörü önümüzdeki dönemde büyük değişimler yaşayabilir. Ben bu süreci böyle değerlendiriyorum."

Salgın sürecinden insanların ders çıkarması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Karatepe, bu anlamda herkesin doğaya karşı daha saygılı olup, zararlardan uzak kalması gerektiğini kaydetti.

AB'deki durum

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de hem dünyada hem de AB üyesi ülkelerdeki belediyelerin bu süreçte nasıl çalışmalar yaptığının çok önemli olduğunu ifade etti.

Berger, "Salgın nedeniyle AB mecburi olarak sınırları geçici olarak kapattı. Sınırlar kapalı olsa bile ticaretin devam etmesini istiyoruz. Özellike AB'nin Türkiye ile olan ticari ilişkileri çok iyi. Bunun devam etmesi gerekiyor. AB'de çok sayıda ticari şirket, iş yerlerini kapattı. Ekonomimizi en kısa sürede ayağa kaldırmalıyız. AB Yatırım Bankası da bu anlamda önemli krediler sağlıyor. AB düzeyinde çeşitli konular ele alınıyor. Ümit ediyorum tahribatı hep birlikte en aza indirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Toplantı diğer katılımcıların konuşmalarıyla devam etti.

(Sürecek)

Kaynak: AA