Kovid-19 salgını sonrası ABD'nin Orta Doğu'daki rolü Washington'da tartışıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 salgını sonrası ABD'nin Orta Doğu'daki rolü Washington'da tartışıldı

Washington'da düzenlenen panelde konuşan uzmanlar, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Orta Doğu'daki varlığında köklü değişiklikler yapacağını savundu.

Kovid-19 salgını sonrası ABD'nin Orta Doğu'daki rolü Washington'da tartışıldı
28.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:00

Washington'da düzenlenen panelde konuşan uzmanlar, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Orta Doğu'daki varlığında köklü değişiklikler yapacağını savundu.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi (SETA DC) tarafından düzenlenen "Koronavirüs Çağında ABD'nin Orta Doğu'daki Rolü" başlıklı panele eski ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İşler Sekreter Yardımcısı Mark Kimmitt ve Hudson Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Mike Doran konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise SETA DC Koordinatörü Kadir Üstün yaptı.

Konuşmasında, koronavirüs salgını sebebiyle ortaya çıkan ekonomik zorlukların, ABD'yi özellikle Orta Doğu'daki askeri varlığında köklü bir değişim yapmaya zorlayacağı yönündeki söylemlere dikkat çeken Kimmitt, İngiltere'nin 1967'de girdiği ekonomik daralma sebebiyle Bahreyn, Yemen ve Malezya'dan çekilmesini buna örnek gösterdi.

Kimmitt, ABD'nin Orta Doğu'daki varlığının, bölgedeki operasyonların maliyeti ve sonuçlarına dair kamuoyu desteği, bölgedeki ulusal çıkarların azalması ve ABD hükümetinin Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında yaptığı yüksek masraflardan oluşan üç ana temele bağlı olacağını savundu.

Bu kapsamda Başkan Donald Trump yönetiminin, ABD'nin Orta Doğu'daki maliyetli varlığını sürdürmek ve salgın karşısında finansal olarak ayakta kalmak arasında seçim yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Kimmitt, salgın sebebiyle ortaya çıkan ekonomik zararı telafi etmek için 6 ila 10 trilyon dolar gerektiğini ve bu rakamın ABD'nin yıllık gayri safi yurtiçi hasılasının yarısına tekabül ettiğini vurguladı.

Bununla beraber, ABD'nin Orta Doğu'daki ulusal çıkarlarının geçmiş yıllara nazaran azalmasına rağmen maliyetinin arttığını ve ABD'nin Orta Doğu'daki varlığının eskiye kıyasla önemini yitirdiğini belirten Kimmitt, şu ifadeleri kullandı:

"Artık enerji sektöründe kendi kendine yetebilecek bir noktaya gelen ABD'nin, Orta Doğu'daki ulusal çıkarları geçmiş yıllara göre oldukça azalmış durumda. İsrail ile bölgedeki ilişkilerin önemli ölçüde ısınması, eski rakipler arasında istikrarın artmasını da sağladı. Ayrıca Orta Doğu'daki istikrarsızlaştıcı faaliyetler ve ABD'ye yönelik tehditler, Çin, intikamcı Rusya ve diğer aktörlerden gelen tehditlere kıyasla çok daha küçük."

"ABD ve Çin arasındaki rekabet kızışacak"

Doran ise ABD'nin içinde bulunduğu Kovid-19 kaynaklı krizin zaten uzun süredir devam eden Çin ile rekabetini daha da kızıştıracağını savunarak, Batı ülkelerinin Çin ile ekonomik yollar üzerinden orta noktayı bulacağı düşüncesinin geçerliliğini kaybettiğini belirtti.

ABD'nin "Soğuk Savaş" olarak adlandırılan dönemde Rusya ile yaşadığı rekabeti, şimdi belli bir noktada Çin ile yaşama ihtimalinin arttığına dikkati çeken Doran, "Şu an bu rekabetin boyutu hakkında net bir şey söyleyemeyiz ancak bu rekabet, ABD'nin gelecek yıllardaki ana stratejisi olacağını söylemek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

"İran bu virüs ile ne kadar zayıf olduğunu açık etti"

Ayrıca Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Doran, ABD'ye Orta Doğu'daki en büyük tehdidin İran'dan geldiğini ancak Tahran yönetiminin yaptırımlarının yanı sıra Kovid-19 salgını nedeniyle de hiç olmadığı kadar yara aldığını belirtti.

Dorani şunları kaydetti:

"Normal şartlarda içinde bulunduğu zorlukları saklama konusunda oldukça iyi olan Tahran rejimi, bu virüs ile ne kadar zayıf olduğunu açık etmiş oldu. Geçen aylarda yapılan protestolardan da gördüğümüz gibi ülke içinde halk desteğini kaybeden Tahran rejimi, şimdi bölgedeki imajında da ciddi zararlar almaya başladı."

"ABD, Türkiye ile iş birliği önemini tekrar fark edecek"

Bu kapsamda ABD'nin Orta Doğu'dan çekilmesine yönelik baskıların artacağına inandığını belirten Doran, ABD'nin artık uluslararası politikada daha geleneksel bir strateji belirleyerek bölgedeki ulusal çıkarlarını ülkeler üzerinden korumaya başlayacağını söyledi.

Doran, "ABD, 11 Eylül saldırısı ve Arap Baharı'ndan sonra bölgedeki devlet dışı oluşumları, devletlerden daha önemli görmeye başladı. El Kaide'de olduğu gibi DEAŞ'ı da bölgedeki en büyük tehdit olarak gören ABD, YPG ile iş birliği yapmayı tercih etti. Bu sebeble Türkiye ve ABD ilişkileri çok zarar gördü. Şimdi Çin ile kızışan rekabet ve Orta Doğu'daki azalan çıkarları göz önünde bulundurduğumuzda ABD, Türkiye ile iş birliği yapmanın önemini tekrar fark edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Haberler
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak Haberler
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil Haberler
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı Haberler
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Dünyaca ünlü oyuncu Aamir Khan, 1 kg unun içine para gizleyerek vatandaşlara yardım etti Haberler
Dünyaca ünlü oyuncu Aamir Khan, 1 kg unun içine para gizleyerek vatandaşlara yardım etti
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi Haberler
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
Mersin'de limonla ilgili kurgu haber yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı
Mersin'de limonla ilgili kurgu haber yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı
Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi
Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti...
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor
1, 2 ve 3 Mayıs'ta 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek! Marketler Cuma günü sınırlı sürede açık olacak
1, 2 ve 3 Mayıs'ta 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek! Marketler Cuma günü sınırlı sürede açık olacak
'BM anlaşması hükmünü yitirdi' diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
"BM anlaşması hükmünü yitirdi" diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Portekiz'de karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönme kararı aldı
Portekiz'de karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönme kararı aldı
Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum
Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Sağlık Bakanlığı, Rusya'daki Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi
Sağlık Bakanlığı, Rusya'daki Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı
Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı
Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti
Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu
Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Naci Bostancı Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç Cengiz Kurtoğlu
Spor Podolski Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Genç Kadın Mayıs Futbolcu
Şu an buradasınız: Kovid-19 salgını sonrası ABD'nin Orta Doğu'daki rolü Washington'da tartışıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 09:08:28. #1.15#
title