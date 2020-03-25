Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Güncel

Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yaşanan uçuş iptallerinden kaynaklı yükümlülükler ve yolcu haklarına ilişkin düzenlemeye gidildi.

25.03.2020 08:48 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:48
Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yaşanan uçuş iptallerinden kaynaklı yükümlülükler ve yolcu haklarına ilişkin düzenlemeye gidildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kovid-19 salgınından dolayı 5 Şubat'tan itibaren iptal edilen uçuşlar sebebiyle uçuşu icra eden veya etme taahhüdünde bulunan hava taşıma işletmesi, tazminat hakkı, geri ödeme veya güzergah değişikliği hakkı ve hizmet hakkı kapsamındaki yükümlülüklerden, uçuş yasakları kalktıktan sonraki 2 ay bitimine kadar muaf olacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen yolcunun, hava taşıma işletmesinin boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkı olacak. Yolcu, açığa alınıp kullanılmayan biletin iadesini, uçuş yasakları kalktıktan sonraki 2 ayın ardından hava taşıma işletmesinden alabilecek.

Kaynak: AA

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