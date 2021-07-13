Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olan askeri müzeler ziyarete açıldı
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Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olan askeri müzeler ziyarete açıldı

Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olan askeri müzeler ziyarete açıldı
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olan askeri müzelerin ziyarete açıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olan askeri müzelerin ziyarete açıldığını bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, bugün itibarıyla ziyarete açılan İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir, Çanakkale, Hatay ve Mersin'deki 10 askeri müzenin misafirlerini beklediği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.
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