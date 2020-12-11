Kovid-19 salgını nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ihtiyaç sahipleri desteklendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kovid-19 salgını nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ihtiyaç sahipleri desteklendi

11.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:02
Kovid-19 salgını nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ihtiyaç sahipleri desteklendi

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 11 milyon kişiye sosyal yardım yapıldı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 11 milyon kişiye sosyal yardım yapıldı.

Sosyal Kalkınma Bakanı Libdiwe Zulu, basına yaptığı açıklamada, yardım miktarının yaklaşık 1 milyon dolar olduğu bilgisini paylaştı.

Zulu, "Ülke genelinde salgının başladığı marttan itibaren 11 milyon kişi, salgın döneminde sosyal yardımdan faydalandı." dedi.

İhtiyaç sahibi kişilere yardımların ocak ayına kadar devam edeceğini dile getiren Zulu, yardım başvurularının devam ettiğini kaydetti.

Ülkede pozitif vaka sayısı 836 bin 764'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 bin 747'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

İlgili Haberler

Son dakika haber: Kovid-19 salgını 'villa turizmine' talebi artırdı
Son dakika haber: Kovid-19 salgını "villa turizmine" talebi artırdı
ATO Başkanı Baran: 'Kovid-19 salgını sonrası Helsinki'ye direkt uçuş için çalışma yapacağız'
ATO Başkanı Baran: "Kovid-19 salgını sonrası Helsinki'ye direkt uçuş için çalışma yapacağız"
Kovid-19 salgınının felsefik boyutu tartışılacak
Kovid-19 salgınının felsefik boyutu tartışılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Cemal Hünal Aleyna Tilki
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Cüneyt Çakır Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Samsun Pfizer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kovid-19 salgını nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ihtiyaç sahipleri desteklendi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:06:13. #1.14#
title