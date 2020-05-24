Kovid-19 salgını nedeniyle fizik tedavi hizmetini evden veriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 salgını nedeniyle fizik tedavi hizmetini evden veriyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde fizyoterapist Emre Akben, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastalarıyla görüntülü görüşerek egzersizlerini evlerinde yapmalarını sağlıyor.

24.05.2020 11:58 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:05

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde fizyoterapist Emre Akben, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastalarıyla görüntülü görüşerek egzersizlerini evlerinde yapmalarını sağlıyor.

Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle fizyoterapi merkezini kapatan Akben, fizik tedaviye ihtiyacı olanlara online hizmet vermek için harekete geçti.

Herkes için Sağlık Spor Egzersiz Topluluğu (HİSSET) Projesi başlatan Akben, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşanlara WhatsApp ve Zoom programıyla birebir tedavi uygulamaya başladı.

Türkiye ve dünyanın birçok yerinden iletişime geçenlere evinin odasından online fizik tedavi hizmeti veren Akben, kısıtlı imkanlara rağmen hastalara şifa olmaya çalışıyor.

"Uzaktan da olsa olumlu gelişmeler elde ettik"

Emre Akben, evden uyguladığı tedavi süreciyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının başlangıcından bu yana çok sayıda kişiden tedavi için talep aldığını söyledi.

Pandemi döneminde vatandaşların ağrılarını en aza indirebilmek adına yoğun çaba harcadıklarını aktaran Akben, video konferans yöntemiyle hastalara çeşitli egzersizleri uyguladığını belirtti.

Hastalardan yapılan egzersizler sonucu olumlu geri dönüş aldıklarını anlatan Akben, "Tabii ki birebir yapılan fizik tedavi ile aynı faydayı alamama imkanı olabiliyor ama insanları rahatlatma ve ağrılarını minimuma indirebilme adına görüntülü olarak yaptığımız egzersizlerle fayda sağlıyor. Uzaktan da olsa olumlu gelişmeler elde ettik." ifadesini kullandı.

"Çok iyi sonuçlar alıyoruz"

Hareketsiz kalan vücudun "arıza" vermeye başladığını aktaran Akben, evlerdeki mobilyaların da vücut yapısına uygun olmadığını, bunun da uzun süre dışarı çıkmayan insanları olumsuz etkilediğini dile getirdi.

İnsanların uzun süre koltuklarda vakit geçirdiği için duruş bozukluklarının arttığını vurgulayan Akben, şöyle devam etti:

"Evlerimizde oturduğumuz mobilyalar üretilirken omurga sağlığı çok dikkate alınmıyor. O yüzden insanlar bu süreçte koltuklarda vakit geçirdikleri için ağrı ve duruş bozuklukları daha da artıyor. Vatandaşlara buna yönelik önerilerde bulunuyoruz. Yine 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda kemik ve kas erimesi fazla oluyor. Onun için evde uzun süre oturmaları çok sakıncalı bir durumdur. Bizler bu kişilere ve yanında kalan aile bireylerine de nasıl davranmaları ve hareket etmeleri gerektiğini öğretiyoruz. Birlikte yürüme ve otur kalk egzersizleri yaptırıyoruz. Bununla da ilgili çok iyi sonuçlar alıyoruz."

İspanya ve Bodrum'a online tedavi

Bodrum'dan online olarak fizik tedavi desteği alan emekli rehber öğretmeni Nesrin Karapür da kayak yaptığı sırada sağ el bileğinde kırık oluştuğunu söyledi.

Daha sonra gittiği hastanede bileğini alçıya aldıklarını anlatan Karapür, 1,5 ay süren tedavinin ardından fizik tedavi aşamasına gelindiğini belirtti.

Salgın nedeniyle fizik tedavi göremediğini aktaran Karapür, "İki hafta online olarak tedavi gördüm. Elimi açıp kapatamıyordum, bıçak kullanamıyordum fakat şu an gayet iyi bir şekilde olumlu sonuçlar aldım." dedi.

Bir gemide çalışan ve İspanya'da bir limanda bulunan Emre Koçak ise boyun ağrısı şikayeti nedeniyle uzaktan tedavi aldığını, uygulamadan çok memnun kaldığını kaydetti.

Kovid-19 salgını nedeniyle fizik tedavi hizmetini evden veriyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Muğla'da üniversite öğrencisi genç kız, evindeki kavgada öldü Haber
Muğla'da üniversite öğrencisi genç kız, evindeki kavgada öldü
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir Haber
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi Haber
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Haber
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeğin doğduğunu duyurdu
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeğin doğduğunu duyurdu
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram! Camiler, meydanlar, sokaklar boş kaldı
Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram! Camiler, meydanlar, sokaklar boş kaldı
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi 'İnisiyatif aldım' savunması ceza yemekten kurtaramadı
Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi "İnisiyatif aldım" savunması ceza yemekten kurtaramadı
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Hazal Kaya Ersin Korkut Perihan Savaş Tuba Büyüküstün
Spor Neymar Şenol Güneş Lionel Messi Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İzmir Bayram Ankara Ramazan
Şu an buradasınız: Kovid-19 salgını nedeniyle fizik tedavi hizmetini evden veriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 12:07:59. #1.15#
title