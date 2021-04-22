Kovid-19 salgını gurbetçilerin Bulgaristan'a para havalelerini azalttı
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Kovid-19 salgını gurbetçilerin Bulgaristan'a para havalelerini azalttı

Kovid-19 salgını gurbetçilerin Bulgaristan'a para havalelerini azalttı
Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel

Bulgaristan Merkez Bankası (BNB), Kovid-19 nedeniyle yurt dışında yaşayan Bulgar göçmenlerin ülkeye yaptıkları para havalelerinin önemli oranda azaldığını duyurdu.

Bulgaristan Merkez Bankası (BNB), Kovid-19 nedeniyle yurt dışında yaşayan Bulgar göçmenlerin ülkeye yaptıkları para havalelerinin önemli oranda azaldığını duyurdu.

BNB yetkilileri, 2021 yılının ilk iki ayında Bulgaristan'a yapılan göçmen havalelerin toplamının 24,8 milyon avro olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının o denli olmadığı 2020 yılının aynı döneminde ise bu miktarın 198,2 milyon avro olduğunu duyurdu.

Finansal veriler, Avrupa Birliği'nin (AB) en yoksul üyesi Bulgaristan'da ekonominin en güçlü nakit kaynaklarından biri olarak gösterilen göçmenlerin para havalelerinin, Kovid-19 salgını öncesi ayda 100 milyon avro dolaylarında olduğunu gösteriyor.

BNB'nin yayınladığı resmi bilgilere göre göçmenlerin 2020 yılında Bulgaristan'a yolladığı toplam para miktarı 358,9 milyon avro iken havalelerin temposu aynı yılın ilkbahar döneminde hızla azalmaya başladı. Göçmenler ve gurbetçiler, 2019 yılında ise ülkeye bir yılda 1,2 milyar avro göndermişti.

Son 10 yılda ülkeye, en kalabalık Bulgar diasporasının yaşadığı ABD'den toplam 1,823 milyar, İspanya'dan 1,487 milyar ve Almanya'dan 1,1 milyar avro geldi. Tahmini nüfusu 350 bin civarında olan Türkiye'de yaşayan Bulgaristan göçmenlerin memlekete yaptıkları son 10 yıllık havaleleri ise toplamda 139 milyon avro oldu.

Bulgaristan'ın 2007 yılında AB üyeliğine geçtikten sonra sağlanan serbest dolaşım özgürlüğü sayesinde en az 1,5 milyon vatandaşın daha kaliteli öğrenim görmek veya yaşam standardını artırmak için yurt dışına gittiği tahmin ediliyor. O yıla dek Türkiye'ye doğru yaşanılan, özellikle Türk kökenli vatandaşların göç akımı AB, ABD ve Kanada'ya doğru yön değiştirmeye başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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