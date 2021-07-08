Kovid-19 salgını Fiji'de etkisini göstermeye devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Fiji'de etkisini göstermeye devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Fiji'de etkisini göstermeye devam ediyor.

Pasifik Ada ülkesi olan Fiji'de son 24 saatte 791 vakanın görüldüğü, virüs bulaşan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fiji Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalardaki artış nedeniyle artık başkent ve çevresindeki evlerde Kovid-19 test uygulamasının yapılmayacağı bildirildi.

26 Temmuz'a kadar Suva ve çevresindeki tüm kadın doğum servislerinin askıya alındığı, acil durumdaki vakaların ise doğrudan Colonial War Memorial Hastanesine gitmeleri konusunda uyarı yapıldı.

Yaklaşık 900 bin kişilik nüfusu olan Ada ülkesi Fiji'de, toplam 7 bin 940 Kovid-19 vakası görülürken, 42 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başlangıcından bu yana virüs bulaşan 1355 kişi de sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün