Kovid-19 salgını Fas'ta gazetelerin yaşadığı krizi derinleştiriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 salgını Fas'ta gazetelerin yaşadığı krizi derinleştiriyor

Fas'ta başta gazeteler olmak üzere yazılı basının sınırlı sayıda aboneye sahip olması nedeniyle yaşadığı sıkıntılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha da derinleşti.

Kovid-19 salgını Fas'ta gazetelerin yaşadığı krizi derinleştiriyor
03.07.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:19

Fas'ta başta gazeteler olmak üzere yazılı basının sınırlı sayıda aboneye sahip olması nedeniyle yaşadığı sıkıntılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha da derinleşti.

Kovid-19 önlemleri kapsamında, gazeteler açısından önemli bir abone kaynağı olan kafelerin kapanması ve salgının artması nedeniyle Fas'ta gazetelerin basılmasına yaklaşık iki ay ara verildi ve gazeteler ücretsiz olarak internet üzerinden yayınlanmaya başladı.

Fas'ta gazeteler genelde kafelerdeki müşteriler tarafından okunuyor

Fas'taki kafeler, gazetelerin en önemli ve kemikleşmiş müşteri kitlesi olarak kabul ediliyor ancak kafelerdeki müşterilere gazeteleri ücretsiz okuma imkanı sağlanması yıllardır tirajların düşük kalmasının en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Ülkede gazete okurlarının sayısı fazla olmasına rağmen gazetelerin tirajları 200 bini geçmiyor.

Haftalık "Eyyam" gazetesinin yayıncısı Nureddin Miftah AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fas'ta kafelerin kapanmasından iki gün sonra gazetelerin yüzde 85'inin kafeler tarafından alındığı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Gazetelerin zararı aylık 10 milyon doları buluyor

Miftah, söz konusu durum sebebiyle maddi anlamda büyük zarar gördüklerini belirterek, "Her gazetenin 10 kişi tarafından okunduğunu varsayarsak Fas'ta 2 milyon kişi gazete okuyor ancak biz yine de 200 bin gazete satıyoruz. Bu da 1 milyon 800 bin kişinin gazeteleri bedava okuduğu anlamına geliyor." diye konuştu.

Fas Ulusal Basın Konseyi Basın Sözleşmesi Destek Komitesinin verilerine göre, Kovid-19 salgını sırasında Fas gazeteleri, aylık 10 milyon dolar civarında zarar etti.

Miftah, henüz gazetelerde işten çıkarmaların olmadığını ancak zarar eden gazetelerin, çalışanlarının maaşlarında ilk üç ay içinde yüzde 10 ile 50 arasında kesintiye gitmeye başladığını belirtti.

Fas'ta 26 Mayıs'tan itibaren gazete basımına izin verildi ancak kafeler açılmadığı için gazete sahipleri basıma biraz daha geç bir tarihte başladı.

Reklam gelirleri düştü

Bazı gazetelerin dijital ortama geçmek için hazırlık yaptığını ifade eden Miftah, bu durumun ise basında çeşitliliği artırdığını ve reklam gelirlerini düşürdüğünü savundu.

Miftah, ayrıca reklam verenlerin gazeteler yerine yüzde 80'inin sosyal medya platformlarını tercih etmeye başladığını aktardı.

"Ahbar el-Yevm" gazetesi Yayın Yönetmeni Yunus Miskin ise abonelik konusundaki başarısızlığın ekonomik engellerden çok kültürel engellerle ilgili olduğu görüşünü dile getirdi.

Miskin, "Bu engellerden ilki gazete ya da başka bir yazılı medya unsuru olsun Fas'taki düşük okuma oranıdır. Bir diğeri de basın kuruluşları ve şirketler okuyucularla direkt bir ilişki geliştiremedi." diyerek, gazetelerin Kovid-19 salgını sebebiyle okuyucuya ulaşmak için bedava yayın yaparak sokakların canlanmasını ve geleneksel dağıtım ağının tekrar işlemeye başlamasını beklemekten başka çaresi kalmadığını ifade etti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var Haber
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo...
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz Haber
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Haber
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan ilk görüntüler geldi Haber
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan ilk görüntüler geldi
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Haber
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Son Dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Son Dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyu takımda tuttu
Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyu takımda tuttu
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, dev kulüplerin milli oyuncuya talip olduğunu açıkladı
Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, dev kulüplerin milli oyuncuya talip olduğunu açıkladı
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Sıla Gençoğlu'ndan Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'a destek
Sıla Gençoğlu'ndan Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'a destek
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı
Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Esra Albayrak Berat Albayrak Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Zehra Çilingiroğlu
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Zeljko Obradovic
Daha Fazla Karar Milli Temmuz Ankara
Şu an buradasınız: Kovid-19 salgını Fas'ta gazetelerin yaşadığı krizi derinleştiriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 12:22:13. #1.15#
title