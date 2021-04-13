ESKİŞEHİR - Kovid-19 salgını döneminde okul öncesi eğitim, 3 gün sürecek çevrim içi etkinlikte tartışılacak
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ESKİŞEHİR - Kovid-19 salgını döneminde okul öncesi eğitim, 3 gün sürecek çevrim içi etkinlikte tartışılacak

Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel

Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneğince 23-25 Nisan'da çevrim içi düzenlenecek "2020-2021 Okul Öncesi Eğitim Konuşmaları-Çocuğa Bakış ve Güncel Eğilimler" etkinliğinde yurt içi ve yurt dışından 64 bilim insanı ile alandaki çok sayıda öğretmen tecrübelerini paylaşacak.

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Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneğince 23-25 Nisan'da çevrim içi düzenlenecek "2020-2021 Okul Öncesi Eğitim Konuşmaları-Çocuğa Bakış ve Güncel Eğilimler" etkinliğinde yurt içi ve yurt dışından 64 bilim insanı ile alandaki çok sayıda öğretmen tecrübelerini paylaşacak.

Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği Başkanı ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Erdoğan, AA muhabirine, etkinlikteki 4 panel ve 26 oturumda, alanında uzman 64 bilim insanı ve çok sayıda öğretmenin yer alacağını söyledi.

Etkinliğin sadece Türkiye ile sınırlı olmayacağını ifade eden Erdoğan, Erken Çocukluk Eğitimi Dünya Organizasyonunun (OMEP) Dünya ve Avrupa başkanlarının da konuşmacı olacağını bildirdi.

OMEP Türkiye Milli Komitesi Başkanı da olan Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çocuklarla ilgili yaşadıklarını paylaşacaklarına değinerek, şöyle konuştu:

"Okul öncesi eğitim ve çocuklarla ilgili birçok konuyu masaya yatıracağız. Ulaşmak istediğimiz öncelikle okul öncesi öğretmenleri olmak üzere çocuğa gönül veren, çocukla çalışmak isteyen, çocuğu olan kesimdir. Herkesi dinlemek istiyoruz. Her yönüyle çocuğu anlamaya çalıştığımız bir etkinlik olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığımız, çocukların sesini duyurmaya çalıştığımız, çocuk için çalışan herkesi bir araya getirip, aynı masa etrafında buluşturacağımız bir etkinlik olacak. Kovid-19 ile hayatımızda ciddi değişim yaşanıyor. Çocuklara farklı ortamlar sunmamız, eğitim süreçlerine farklı bakmamız gerekiyor."

Prof. Dr. Erdoğan, çalışmanın sonunda bir rapor oluşturacaklarını belirterek, etkinliğe ilişkin bir kitap da hazırlanacağını kaydetti.

Çevrim içi etkinliğe katılmak isteyen öğrencilerden 20 lira, dernek üyelerinden 50 lira, diğer katılımcılardan ise 100 lira talep ettiklerini aktaran Erdoğan, etkinliğe katılacak bütün bilim insanlarına, öğretmenlere, öğrenci birliklerine teşekkür etti.

ESKİŞEHİR - Kovid-19 salgını döneminde okul öncesi eğitim, 3 gün sürecek çevrim içi etkinlikte tartışılacak
ESKİŞEHİR - Kovid-19 salgını döneminde okul öncesi eğitim, 3 gün sürecek çevrim içi etkinlikte tartışılacak
ESKİŞEHİR - Kovid-19 salgını döneminde okul öncesi eğitim, 3 gün sürecek çevrim içi etkinlikte tartışılacak
ESKİŞEHİR - Kovid-19 salgını döneminde okul öncesi eğitim, 3 gün sürecek çevrim içi etkinlikte tartışılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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