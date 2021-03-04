Kovid-19 salgını döneminde ABD'li gençler arasında ruh sağlığı sorunları yaklaşık iki kat arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisiyle ABD'li gençler arasında kendine zarar verme, depresyon ve anksiyete bozukluklarının 2020'de 2019'a göre neredeyse iki kat arttığı tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisiyle ABD'li gençler arasında kendine zarar verme, depresyon ve anksiyete bozukluklarının 2020'de 2019'a göre neredeyse iki kat arttığı tespit edildi.

Forbes dergisinde yer alan bir araştırmaya göre, kar amacı gütmeyen FAIR Health kurumu, Kovid-19'un ABD'li gençlerin ruh sağlığına etkilerini araştıran bir çalışma yürüttü.

Araştırma kapsamında, 2019 ve 2020'nin ocak-kasım aylarına ait 32 milyarı aşkın özel sağlık hizmeti talep kayıtları analiz edildi.

Çalışmada, 13- 18 yaş aralığındaki bireylerin sağlık hizmeti talebinin en çok 2020'nin mart ve nisan aylarında olduğuna işaret edilerek, kayıtlarda kasıtlı şekilde kendine zarar verme oranının bu süre zarfında yüzde 99,8 arttığı belirtildi.

Çalışma ayrıca, aynı yaş aralığındaki grupta yüksek doz madde kullanımının Nisan 2020'de, Nisan 2019'a göre yüzde 119 artış gösterdiğini, yaygın anksiyete bozukluğunun ve majör depresif bozukluğun da sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 84 arttığını ortaya koydu.

Uzmanlar, 2020'de ruhsal sağlık sorunları için yapılan başvuruların, 2019'a göre yaklaşık 2 iki kat fazla olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer