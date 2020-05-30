Kovid-19 salgını Bulgaristan'da etkisini kaybetti
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Kovid-19 salgını Bulgaristan'da etkisini kaybetti

Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için oluşturulan Kriz Masası, virüsün ülkede etkisini kaybettiğini duyurdu.

Kovid-19 salgını Bulgaristan'da etkisini kaybetti
30.05.2020 18:06 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:10

Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için oluşturulan Kriz Masası, virüsün ülkede etkisini kaybettiğini duyurdu.

Kriz Masasının açıklamasına göre, ülkeden transit geçiş yapacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 14 günlük karantinaya tabi tutulmayacak.

Avrupa'da salgının halen yoğun olduğu 8 ülkenin vatandaşları ise Bulgaristan'a girişlerinde karantinaya alınacak.

İngiltere, İsveç, Belçika, İrlanda, Portekiz, İtalya, İspanya ve Malta'dan gelenlere 14 günlük karantina uygulamasına devam edilecek. Bulgaristan'ın AB üyesi olmayan komşularından Kuzey Makedonya ve Sırbistan vatandaşlarına da ülkeye girişlerinde karantina uygulanmayacak.

Türkiye dahil olmak üzere ülkeye gelecek AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları için karantina zorunlu olacak.

Kriz Masası üyesi Prof. Dr. Todor Kantarciev, düzenlediği basın toplantısında, ilk vakanın tespit edildiği 8 Mart'tan bu yana Kovid-19 salgının etkisini kaybettiğini söyledi.

Ülkede Kovid-19 vakalarının toplam sayısı 2 bin 499, iyileşenlerin sayısı 1064, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 136 olarak açıklandı.

Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev, ülkede virüsün etkisini yitirmesi nedeniyle Kriz Masasının kapatılmasının gündemde olduğunu bildirdi.

Bulgarlar, kapalı alanlarda maske zorunluluğuna uyarak normal yaşamlarına döndü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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