Kovid-19 salgını Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor
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Sırbistan Karadağ, Paskalya, Avrupa, Güncel

Kovid-19 salgını Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Avrupa ülkelerinde de hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

09.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:14
Kovid-19 salgını Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Avrupa ülkelerinde de hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Hafta sonu kutlanacak Paskalya dolayısıyla birçok ülkede kiliselerde toplu ayin yapılması yasaklanırken, insanlardan evlerinde kalıp dua etmeleri ve kutlamalarını da evlerinde yapmaları istendi.

Sırbistan'a geçen hafta Rusya'dan gönderilen doktorlar, farklı şehirlerde Kovid-19 belirtisi görülen hastaları kontrol etmeye başladı.

ABD'de eğitim gören 236 Sırbistan vatandaşı, bu sabah Air Serbia'ya ait uçakla ülkelerine getirildi. Aynı uçakla, salgına karşı mücadeleye destek amacıyla bazı sağlık çalışanlarının da Sırbistan'a geldiği bildirildi.

Sırbistan'da Eğitim Bakanı Mladen Sarcevic'in 2 danışmanı daha Kovid-19'a yakalandı. Sarcevic'in daha önce de 3 danışmanında Kovid-19 tespit edilmişti.

AB Konseyi Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, salgın nedeniyle ertelenen AB-Batı Balkan Zirvesi'nin mutlaka yapılacağını, zira başkent Zagreb'de yapılması planlanan bu zirvenin bölge için çok önemli olduğunu söyledi.

Dünya Bankası, salgın nedeniyle ilkbahar döneminde Hırvatistan ekonomisinin durgun geçeceğini ancak ülkeyi "kara günlerin" beklediğini açıkladı.

Slovenya'da yapılacak Dünya Kürek Şampiyonası iptal edildi

Slovenya'da 16-23 Ağustos'ta yapılacak Dünya Kürek Şampiyonası, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

Salgın Bosna Hersek'te birçok kişinin işsiz kalmasına neden olurken, sadece Saraybosna Kantonu'nda 18 Mart'tan beri 1339 kişinin işsiz kaldığı açıklandı.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da karantina kurallarına uymayan 3 kişi daha gözaltına alınırken, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çekya'da virüse karşı alınan bazı önlemler esnetiliyor

Çekya'da hükümet yetkililerinin salgının kontrolsüz şekilde yayılmasının kontrol altına alındığı yönündeki açıklamalarının ardından bugün bazı iş yerlerinin açılmasına izin verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek, Paskalya sonrası bazı işletmelerin yeniden açılması için değerlendirmelerde bulunduklarını kaydederek, sosyal mesafe ve hijyen gibi kuralların katı bir şekilde uygulanacağının altını çizdi.

Polonya'da ise Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, salgının yayılmasını önlemek için alınan kararların önemine işaret ederek, bu kararların zamanında hayata geçirilmemesi durumunda ülkedeki vaka sayının 25 bine ulaşabileceğini söyledi.

Szumowski, ülke genelindeki vaka sayısının 5 bin 341'e ulaştığını belirterek, hızlı ve isabetli kararlarla virüsün yayılma hızının 5 kat geriletildiğini ifade etti.

Vaka ve can kaybı artıyor

Bu arada, birçok Avrupa ülkesinde vaka ve can kayıpları da artmaya devam ediyor. "Worldometer" internet sitesine göre, bazı Avrupa ülkelerindeki toplam vaka ve can kaybı sayıları şöyle:

"İsviçre 23 bin 612/926, Portekiz 13 bin 956/409, Avusturya 13 bin 28/295, İsveç 9 bin 141/793, Çekya 5 bin 335/104, Romanya 5 bin 202/229, Polonya 5 bin 341/164, Sırbistan 2 bin 666/65, Hırvatistan 1407/20, Slovenya 1124/43."

Kaynak: AA

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