Kovid-19 salgını Avrupa ülkelerini etkilemeye devam ediyor Vaka sayısının 85'e yükseldiği Karadağ'da karantina altına alınan Tuzi'de, şehir girişlerinde polisler beklerken, 15 bin nüfuslu şehirde öğrenciler yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yemek ve erzak götürmek için gönüllü oluyor.

Vaka sayısının 85'e yükseldiği Karadağ'da karantina altına alınan Tuzi'de, şehir girişlerinde polisler beklerken, 15 bin nüfuslu şehirde öğrenciler yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yemek ve erzak götürmek için gönüllü oluyor. Kaynak: AA