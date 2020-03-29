Kovid-19 salgını Avrupa ülkelerini etkilemeye devam ediyor
Vaka sayısının 85'e yükseldiği Karadağ'da karantina altına alınan Tuzi'de, şehir girişlerinde polisler beklerken, 15 bin nüfuslu şehirde öğrenciler yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yemek ve erzak götürmek için gönüllü oluyor.
29.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:39
Vaka sayısının 85'e yükseldiği Karadağ'da karantina altına alınan Tuzi'de, şehir girişlerinde polisler beklerken, 15 bin nüfuslu şehirde öğrenciler yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yemek ve erzak götürmek için gönüllü oluyor.
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Kaynak: AA